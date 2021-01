Uomini e Donne: ex cavaliere fa una pesante insinuazione su Gianni Sperti

Ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, Simone Bolognesi, ha fatto una pesante insinuazione nei confronti di Gianni Sperti.

Uomini e Donne è uno dei pochi programmi del piccolo schermo degli italiani che riesce sempre a tenere sempre alta l’attenzione dei suoi fedeli telespettatori. Tant’è che si appassionano alle avventure, sentimentali o meno, tutti i suoi protagonisti. Anche degli opinionisti, che sono diventati, in un certo senso, dei veri e propri beniamini per il pubblico che segue il tutto da casa.

Per questo motivo non sono passate inosservate le dichiarazioni rilasciate da Simone Bolognesi, ex del Trono Over, nei confronti dell’opinionista Gianni Sperti. Simone non le ha di certe mandate a dire e durante un collegamento con Fralof non si è di certo risparmiato nei confronti dell’opinionista, eleggendo le lodi, invece, della controparte Tina Cipollari.

Simone Bolognesi contro Gianni Sperti dopo Uomini e Donne

Simone Bolognesi non si è di certo risparmiato nei confronti di Gianni Sperti, etichettandolo come un ometto, ma non solo. L’ex cavaliere del Trono Over ha insinuato che qualora dovesse lasciare il programma, difficilmente riuscirebbe a trovarne un altro.

“Sono del parere che il programma abbia soltanto un’opinionista brillante, tosta e sincera e quella persona è Tina Cipollari” ha esordito l’ex cavaliere durante il collegamento su Instagram. “Gianni è soltanto un ometto. Lui sta lì e interviene nella speranza di poter dare un po’ di spessore al suo personaggio, facendosi passare per l’acculturato” ha tuonato. “Ma non è di certo il tentativo di sposare la causa che lo fa. Tina, invece, è una che fa battute, anche se pungenti, invece Gianni dice una cosa giusta e gli fanno pure l’applauso, ma non ha catalizzato una simpatia istrionica“ ha aggiunto contro l’opinionista di canale 5, che di recente ha dato “i numeri”.

“Se al programma decidessero di cambiare gli opinionisti, Tina sicuro troverebbe un altro programma, ma Gianni cosa potrebbe fare?“ ha chiesto in materia retorica. “Questa, dopo di tutto è la grande di Maria De Filippi” ha aggiunto con fare tagliante.

Simone Bolognesi contro Gianni Sperti non si è di certo risparmiato, ma l’opinionista sceglierà di replicare o meno di fronte a queste dichiarazioni?