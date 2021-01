Nuovo richiamo alimentare per delle barrette fit. Tutto quel che c’è da sapere a riguardo.

Dopo la recente allerta per alcune barrette fit, ne è emersa una seconda per altre barrette di stessa tipologia e della stessa marca ma con gusti differenti.

Il problema è come sempre relativo alla presenza di semi di sesamo contenenti un quantitativo di ossido di etilene oltre i limiti previsti per legge. A seguire tutte le informazioni per riconoscere le barrette e su come comportarsi.

Richiamate barrette contenenti semi di sesamo

L’allerta alimentare arriva ancora una volta dal sito del Ministero della Salute dove è possibile trovare tutte le informazioni riguardanti le allerte e i richiami di prodotti non adatti al consumo. Nello specifico, ecco quelle relative alle barrette fit.

Denominazione di vendita: Barrette combo semi di sesamo, sesamo e zucca e sesamo e chia

Marchio del prodotto: San Marco Fit Me Well

Ragione Sociale OSA: Dolciaria di Cologna Veneta SRL

Numero di lotto: 020920

Data di scadenza: 01/06/2021

Produttore: Dolciaria di Cologna Veneta SRL

Sede dello stabilimento: Via Quari Destra 45, 37044 Cologna Veneta (VR)

Tipo di confezione: Scatoletta con cartoncino contenente 3 barrette da 35 g

Motivo del richiamo: Presenza di ossido di etilene rivelato nei semi di sesamo e che va oltre i quantitativi massimi previsti per legge

Chiunque abbia acquistato il prodotto è pregato di non consumarlo e di riportarlo presso il punto vendita. Come spesso avviene in questi casi, si dovrebbe poter ottenere un rimborso dello stesso o la sostituzione con un altro prodotto equivalente.

Qualora si fossero già consumate le barrette, il consiglio è quello di sentire il proprio medico curante in modo da ottenere delucidazioni in merito.

Perché sono state richiamate le barrette fit

Le barrette richiamate contenevano una quantità di ossido di etilene oltre i limiti di legge. Si tratta di un pesticida potente ed in grado di tenere lontani gli insetti e di evitare la formazione di muffe. Purtroppo, in alte concentrazioni è lesivo anche per l’essere umano in quanto risulta dannoso per i reni e cancerogeno. Per questo motivo sono state stabilite delle quantità massime che se superate portano ai richiami dei prodotti.

In questi giorni, sono state richiamate delle barrette fit analoghe e dello stesso marchio ma con gusti diversi. Motivo per cui è bene prestarvi attenzione.

Restare aggiornati sulle allerte alimentari è un buon modo per prendersi cura di se e della propria famiglia evitando di acquistare o di consumare quei prodotti che vengono richiamati in quanto potenzialmente pericolosi per la salute.