Nicole Kidman è una di quelle donne sempre impeccabili per trucco, capelli e portamento. Nel suo quotidiano però non sempre gli outfit sono all’altezza della sua fama da star hollywoodiana. Diamo i voti all’attrice e produttrice di origine australiana.

Dopo la pluripremiata serie “Big Little Lies” (Piccole grandi bugie) dove, per il ruolo di Celeste Wright, si è conquistata sia un Golden Globe che un Primetime Emmy Award, si è calata nei panni di Grace Fraser nella miniserie “The Undoing – Le verità non dette”. Sul set la vediamo perfetta ma qui daremo i voti ai suoi look da red carpet ed a quelli nella vita di tutti i giorni.

Nicole Kidman è tra le attrici più pagate al mondo

Nelle prime due immagini appare, rispettivamente, comoda con un normalissimo abbigliamento casalingo e spensierata in giacca e jeans abbinati.

Voto: 7

Trovare foto che la ritraggano casual o trasandata è una vera impresa. Sarà che con tutte le proprietà che possiede con il marito musicista Keith Lionel Urban in giro per il mondo (i due sono sposati da quattordici anni) la probabilità di una paparazzata si riduce notevolmente. Di seguito la biondissima Nicole indossa un abito lungo strutturato che sta bene giusto se si è alte e magre. Fin qui ok ma quel fiocco sul davanti non convince, L effetto caramella da scartare è passato e non si addice ad una celebrità del suo livello. Nel complesso comunque ci siamo quindi Voto: 6

Degna protagonista del film di Frank Oz “La donna perfetta” (2004), a volte destabilizza il fatto che pare non sia mai uscita dal personaggio – o forse era il personaggio ad essere stato cucito su misura per lei -. L’outfit che indossa nella foto sotto è delicato, femminile ed al contempo sensuale, per le gambe scoperte ed il ricamo della blusa impalpabile. Elegante e chic. Voto: 8

Avrebbe potuto prendere un dieci pieno se non fosse stato per i sandali. L’abito lungo blu notte la illumina, il contrasto con la sua pelle di porcellana è davvero azzeccato. Le maniche lunghe fanno si che le braccia restino coperte (molto appropriato dopo i cinquant’anni), lo spacco c’è ma non è eccessivo e la fascia in vita ne sottolinea la figura sottile. I sandali però sono un pugno in un occhio, si abbinano ai bracciali, ok, ma non si tratta di una ragazza alle prime armi che di sandali costosi e luccicanti potrebbe averne solo un paio che inevitabilmente “mette con tutto”, sei Nicole Kidman e ci si aspetta che almeno la tua stylist capisca che un sandalo blu anziché nero e meno da discoteca avrebbe fatto tutto un’altra scena. Voto: 9

Felicissima per i continui successi al cinema, per il marito che l’ama alla follia e per tutti i suoi figli. Sunday Rose di dodici anni e Faith Margaret, di dieci, hanno debuttato in “Undoing” come comparse. Riguardo ai suoi look nella serie trasmessa da Sky, vi abbiamo parlato qui. Con i due figli più grandi, Connor e Bella, adottati quando era sposata con Tom Cruise, non ha rapporti per loro scelta. Hanno preferito Scientology ma Nicole tollera, capisce e ci sarà sempre, ha dichiarato più volte.

Silvia Zanchi