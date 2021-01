I Donuts, la tipica ciambellina americana finemente decorata, in una versione ‘fit’ che conquisterà il palato al primo morso! Scopriamo come prepararli passo dopo passo!

I Donuts sono senza dubbio l’icona della pausa golosa, quella pausa che sa colorare anche il pomeriggio più uggioso e che sa deliziare sia i grandi che i piccini. Non sempre però questi piacevoli dolcetti sono attenti alla linea e alla salute, proprio per questo, abbiamo ‘scovato per voi’ una ricetta davvero unica, quella dei “Donuts Fit”, una versione sana, golosissima, colorata e leggera perfetta per chi non vuol rinunciare al dolce ma non vuole nemmeno fare i conti con il senso di colpa!

Una ricetta della food blogger arianna.fit_life ma che ci viene proposta da ricette_ghisa. Seguendo la ricetta, scoprirete quanto sia semplice da realizzare e conoscerete ingredienti perfetti per regalare dolcezza senza aumentare l’indice glicemico come la Stevia.

Donuts Fit: gli ingredienti e la ricetta per prepararli in casa!

La blogger ricetta_ghisa, sul suo account Instagram presenta i Donuts Fit, in modo davvero invitante:

“Non vi servirà nessuno stampo per realizzarle e sono Vegan, senza zucchero e con sole 90 calorie ciascuna (copertura cioccolato inclusa) ma potete personalizzarle come volete….”

Che dire, una ricetta che sembra davvero rispondere a diversi requisiti, dei Donuts coloratissimi e golosi che possono essere serviti a colazione o per una merenda. Un’idea in tema con il periodo dell’anno? Perché non prepararli per festeggiare il Carnevale? Sarà sicuramente molto grazioso un vassoio di Donuts decorati da servire ai bambini e che non dispiacerà gustare anche agli adulti!

Gli ingredienti

Per preparare i Donuts Fit, ricette_ghisa suggerisce la lista degli ingredienti!

180 grammi di latte vegetale (o vaccino)

265 grammi di farina di tipo Manitoba

5 grammi di lievito di birra (secco)

20 grammi di stevia (per dolcificare)

20 grammi di margarina vegetale

decorazioni a piacere ( cioccolato fondente, creme proteiche…)

Il procedimento

In un pentolino miscelare con una frusta 75 grammi di latte vegetale con 15 grammi di farina tipo Manitoba, e mescolare fino ad ottenere un impasto abbastanza denso. Mettere l’impasto ottenuto in frigorifero per permetterne il raffreddamento.

In una planetaria o in una ciotola con frusta manuale si dovrà mescolare la farina restante con il latte vegetale in cui si sarà disciolto il lievito di birra secco. A questo punto si potrà unire il composto che era a raffreddare in frigorifero e aggiungere la margarina vegetale.

Dopo aver ottenuto un panetto liscio e compatto, si lascerà lievitare fino a che non triplicherà il suo volume. Per agevolare la lievitazione si potrà mettere l’impasto in un contenitore coperto dalla pellicola trasparente in forno spento con la luce accesa. La fase di lievitazione durerà all’incirca un’ora e mezza.

Una volta che l’impasto sarà lievitato, bisognerà dividerlo in 12 panetti uguali tra di loro, ognuno dei quali potrà essere lavorato fino a formare delle palline. Per creare la ciambellina, si dovranno bucare al centro. Si prosegue lasciando lievitare le ciambelline per un’altra ora.

Dopo l’ultima fase di lievitazione si potranno cuocere a 180 gradi per circa 12 minuti. I Donuts Fit sono pronti per essere decorati a piacere con cioccolato fuso o creme proteiche ed essere gustati!

