Antonella Liuzzi è la moglie di Lino Guanciale. L’attore felice e innamorato, dice: “Non sarei completo senza una famiglia”.

Antonella Liuzzi è la donna che ha conquistato il cuore di Lino guanciale. La coppia è convolata a nozze lo scorso luglio a sorpresa. Ad annunciare il matrimonio è stato lo stesso attore pubblicando su Instagram la foto che vedete qui in alto. Una storia decisamente importante quella di Lino Guanciale e Antonelle Liuzzi che è entrata nella vita dell’attore dopo la fine della sua relazione con Antonella Bello.

Dopo aver pronunciato il fatidico sì, la coppia ha festeggiato il matrimonio con un party a Polignano insieme ad amici e parenti.

Antonella Liuzzi, moglie Lino Guanciale: “Con la mia discrezione si sente protetta”

Un amore discreto e importante quello che vivono Antonella Liuzzi e Lino Guanciale che vivono la propria quotidianità lontani dalle luci dei riflettori. Della moglie, l’attore ha parlato ai microfoni di Domenica In.

“Anche lei si sposta molto per lavoro, apprezza il mio lavoro. È venuta tante volte sul set. Pure io sono molto curioso del suo lavoro”, ha spiegato Guanciale.

Antonella è laureata in Economia all’Università Bocconi di Milano ed è presidente della Greenblu, una società dedicata al turismo di lusso in Puglia e Basilicata.

Innamoratissimo della moglie, in un’intervista, ha parlato così di Antonella: “Lei si sente protetta dalla mia discrezione. In realtà ci sentiamo entrambi protetti uno dall’altra”.

Sui social, sia Antonella che Lino Guanciale condividono poco della loro vita insieme. Se l’attore ha condiviso la foto del matrimonio, la Liuzzi ha pubblicato alcune foto insieme in cui si mostrano sereni e sorridenti insieme.

Semplici, uniti e molto innamorati, nelle foto che vedete qui in alto, sorridono e si godono i momenti insieme.

In un’intervista rilasciata a Visto, l’attore ha detto: “Ho sempre saputo che per me tra le cose essenziali della vita c’è la famiglia e che un giorno ne avrei voluta una mia. Prima c’era il lavoro, l’entusiasmo delle nuove esperienze, il mio carattere forte da ‘limare’ con pazienza. Oggi so che non potrei sentirmi mai completo senza una famiglia mia. In un prossimo futuro la mia vita prenderà un ritmo più ‘normale’ rispetto agli ultimi anni in cui ho girato per mesi e mesi di seguito“.