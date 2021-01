Veronica berti è la moglie di Andrea Bocelli: dopo un incontro ad un party e un colpo di fulmine, sono diventati inseparabili.

Veronica Berti non è solo la moglie di Andrea Bocelli, ma anche il suo braccio destro. E’ lei ad accompagnarlo nei vari impegni professionali non lasciandolo mai solo. Un amore nato nel 2005, dopo un incontro casuale ad un party a Ferrara. All’epoca, Veronica aveva solo 21 anni mentre il maestro aveva 44 anni ed era già molto apprezzato dal pubblico italiano.

Andrea Bocelli aveva un matrimonio finito alle spalle, quello con Enrica Cenzatti da cui ha avuto due figli, Amos e Matteo. Con Veronica, bellissima e giovanissima, fu un vero colpo di fulmine che portò la coppia a vivere intensamente il rapporto fino a sposarsi e ad avere una figlia.

Chi è Veronica Berti, moglie di Andrea Bocelli: “E’ la donna della mia vita”

Classe 1984, Veronica Berti era una giovane ragazza di provincia quando nel 2005 incontrò per la prima volta Andrea Bocelli. Il loro è stato un amore nato immediatamente come hanno raccontato più volte.

Dalla loro unione, nel 2012, è nata Virginia, la terzogenita di Bocelli e, nel 2014, è arrivato il matrimonio.

“È diventata la donna della mia vita dal primo contatto in quella festa a Ferrara: compagna, amica, amante”, ha raccontato a Vanity Fair il tenore.

Veronica, sempre presente ai concerti del marito, ha parlato spesso del loro rapporto. “Era corteggiato e non lo sapevo, ma non mi sarei sorpresa: l’uomo che piace, piace a tutte. Com’è quel detto? Meglio una torta in due che una schifezza da soli. Ecco, io ho cambiato le regole: ho voluto la torta, e solo per me”, ha raccontato al Corriere della sera.

Competitivo e molto romantico, il tenore riesce ad animare il rapporto di coppia con delle mail ricche d’amore come ha raccontato la stessa Veronica a Oggi:

“Sono fortunatissima, perché Andrea è molto romantico: ho delle mail che sono decisamente private, a volte sono poesie, a volte rime, a volte… proposte indecenti”.

Un amore importante, dunque, quello tra la Berti e Bocelli che riempie le loro vite sia private che professionali.