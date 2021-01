Perché gli uomini non trovano mai le cose?

Gli uomini non trovano mai quello che cercano anche se è proprio li sotto i loro occhi ed abbiamo scoperto il motivo.

Ormai è diventato un luogo comune il fatto che gli uomini non trovano le cose, sono continuamente alla ricerca eppure spesso ci chiediamo come fa a non vedere le cose visto che sono proprio li sotto il suo naso. Secondo alcuni la difficoltà evidente dell’uomo nel trovare quel che cerca è dovuta ad una diversa “visione periferica” nei due sessi.

Se gli uomini non trovano le cose non è perché sono pigri

Quando vi sveleremo il motivo per il quale gli uomini non trovano le cose, smetterete di rimproverarli e di beffeggiarvi di loro. Non è colpa loro se non trovano le cose, alcuni saranno pure pigri ma di sicuro non lo sono tutti, infatti questa mancata abilità si deve ricondurre ad un fattore di natura, non di pigrizia.

Vi abbiamo accennato che questi due sessi hanno una “visione periferica” diversa, cosa significa? Significa semplicemente che uomini e donne percepiscono forme, colori e movimenti di oggetti in modo diverso.

Le donne hanno la capacità di vedere gli oggetti davanti ai loro occhi con una maggiore precisione, fino a 45° dal loro campo visivo. Gli uomini per natura vedono peggio, nei casi estremi la loro visione periferica sfiora i 180°.

Questa differenza potrebbe essere il risultato di una teoria evoluzionistica: uomini e donne si sono evoluti in modo diverso perché avevano diverse necessità. Le donne infatti negli anni avrebbero affinato maggiormente la vista da vicino perché si sarebbero occupate di ruoli dove era richiesto vedere meglio: il cucito, la classificazione delle erbe, per esempio erano tutte mansioni che richiedevano che la donna vedesse bene da vicino, contrariamente gli uomini svolgevano mansioni che richiedevano una visuale più ampia, come la caccia che richiedeva di restare focalizzato sulla preda a lunghe distanze.