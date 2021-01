E’ importante porre attenzione a ciò che si consuma abitualmente, non si dovrebbe mai esagerare con le bevande zuccherate. Scopriamo come sostituirle.

Ormai per alcune persone davvero non se ne può fare almeno di consumare abitualmente le bevande zuccherate. Si portano con se, si servono a tavola come sostituti dell’acqua. E’ necessario prestare attenzione a ciò che si mangia abitualmente perchè ci sono alcuni cibi che andrebbero limitati, mentre altri non dovrebbero mai mancare a tavola per evitare di andare incontro a carenze.

Vivere bene e in perfetta forma fisica è davvero importante fare attenzione già a quando si fa la spesa in modo da non acquistare troppo cibi poco salutari.

In particolare se si comprano spesso le bevande zuccherate e gassate, ma c’è un modo alternativo, provate a sostituire le bevande contenente zuccheri con altre più salutari per l’organismo, scopriamo quali.

Come sostituire le bevande zuccherate con smoothie e tisane

Sicuramente il trucchetto per limitare il consumo di bevande zuccherate e gassate è non lasciarsi tentare quando si fa la spesa al supermercato, se non le comprate non potete consumarle!

Le bevande che si trovano tra gli scaffali del supermercato sono ricche in zuccheri, coloranti e non solo, si possono consumare con moderazione e senza esagerare. I motivi sono diversi scoprite quali così da porre molta più attenzione.

Anche i nutrizionisti di solito sconsigliano il consumo abituale di bevande zuccherate e gassate perchè a lungo andare si possono avere effetti negative sul nostro organismo, tra cui sovrappeso, gonfiore addominale e disfunzioni metaboliche.

Certo che per il consumatore abituale non sarà facile privarsi subito di queste bevande, magari si può farlo in modo graduale. Scopriamo quali possono essere le bevande alternative altrettanto gustose ma soprattutto salutari.

1-Acqua di cocco: una bevanda naturale che si estrae direttamente dalle noci di cocco. Poco conosciuta e apprezzata ma apporta tanti sali minerali e vitamine, da non confondere con il latte di cocco. Inoltre facilita la digestione e mantiene sotto controllo il peso corporeo, scoprite qualcosa in più.

2- Smoothie e frullati: sono bevande a base di frutta che si possono preparare a casa facilmente. Sicuramente più salutari dei succhi di frutta confezionati perchè non sono contengono conservanti, coloranti e zuccheri aggiunti. Non solo anche frullati ed estratti di frutta. Potete preparali con i frutti di stagione, ecco qualche ricetta così da farli a casa quando volete.

3-Tisane: provate il tè matcha, un tè verde molto pregiato si coltiva in Giappone. Spesso utilizzato come alternativa la caffè, ma potete tranquillamente gustarlo durante il giorno. E’ una bevanda ricca in vitamine, sali minerali e antiossidanti, soprattutto non contiene caffeina. Ricordate che alcune bevande come la coca cola contengono sostanze stimolanti che se si bevono regolarmente possono alterare il sistema nervoso, infatti spesso consigliato ai più piccoli. Si sconsiglia di abusarne e non solo andrebbero evitate di sera se non si vuole alterare il sonno. La tisana è consigliata non solo in inverno perchè si associa ad una bevanda calda, ma si possono preparare diverse tisane fredde, ecco alcune.

Basta acquistare in erboristeria gli infusi, foglie e fiori e preparate a casa una tisana, che apportano tantissimi benefici all’organismo e sicuramente sono più salutari. Certo ogni risana apporta determinati benefici. Ricordate solo di rispettare i tempi di infusione così da consentire il pieno rilascio delle sostanze utili allo scopo.

4-Acqua aromatizzata: si può preparare a casa facilmente, scegliete le foglie e frutti e procedete come richiesto dalla ricetta. Molto di tendenza negli ultimi anni potete bere sia durante il giorno quando siete fuori casa basta mettere la bevanda in una borraccia e portarla con se. Potete anche conservare in frigo se preferite una bevanda fresca e dissetante.

Ecco qualche ricetta da seguire così sarà molto più facile con il video tutorial.

Non è poi impossibile sostituire bevande zuccherate e gassate, ci sono diverse bevande alternative salutari.