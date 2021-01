Lite accesa tra Dayane Mello e Giulia Salemi: “Mi hai tradita”

Lite accesa tra Dayane Mello e Giulia Salemi al Grande Fratello Vip per la nomination: “Mi hai tradita. Un tempo ci restavo male, ora no”.

Ancora scintille nella casa del Grande Fratello Vip 2020 tra Dayane Mello e Giulia Salemi. La modella brasiliana e l’influencer non riescono a trovare un punto d’incontro. A scatenare l’ultima discussione è stata la nomination di Dayane che, per salvare Samantha De Grenet e Carlotta Dell’Isola a cui si è legata tanto, ha nominato Giulia Salemi.

La fidanzata di Pierpaolo Pretelli non ha accettato la scelta di Dayane con cui ha cercato un confronto dopo la diretta. I toni, però, hanno portato le due concorrenti a scontrarsi nuovamente.

Dayane Mello e Giulia Salemi: lite di fuoco al Grande Fratello Vip per una nomination

Di fronte all’immagine di Giulia Salemi e Rosalinda Cannavò abbracciate come vedete nella foto qui in alto, Dayane Mello si è lasciata andare ad un commento. “Mi stai rubando l’amica”, ha detto la Mello di fronte al forte legae nato tra Giulia e Rosalinda sempre in crisi per il rapporto con il fidanzato Giuliano Condorelli.

Dayane fa notare a Giulia come, da una settimana, non le rivolga la parola. L’argomento, poi, si sposta inevitabilmente sulla nomination. “So che potresti vedere questo come un tradimento“, inizia Dayane. “Stasera ti ho nominata per salvare le persone alle quali tengo,Carlotta e Samantha, che ci sono sempre state per me”.

La giustificazione di Dayane, però, non convince Giulia che, infastidita, ribatte: “Un tempo ci rimanevo male, ora non mi tocca più. Mi hai tradito“. La modella brasiliana prova a farle capire di aver agito in quel modo solo per proteggere Carlotta e Samantha, ma Giulia, di fronte ai toni della discussione sempre più incalzanti, decide di chiudere l’argomento.

“Nell’ultimo mese non mi hai dimostrato amicizia. Non ti scaldare. Sei alterata e Mi stai aggredendo. Parla con me quando vorrai farlo in modo civile!”, dice la Salemi. Tra Giulia e Dayane, il rapporto resterà freddo e distaccato o riusciranno a trovare un punto d’incontro entro lunedì quando Giulia potrebbe lasciare la casa essendo al televoto con Carlotta, Samantha e Maria Teresa?