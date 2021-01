By

Ieri è iniziato “Il Cantante Mascherato” in onda su Rai1 e condotto da Milly Carlucci. Ma qualcosa è andato storto e durante la diretta Baby Alieno si è sentito male…Ecco cos’è successo.

Ieri sera durante la diretta della prima puntata della seconda edizione de Il cantante mascherato, in onda su Rai1 venerdì 29 gennaio 2021 ci sono stati alcuni problemi.

Alla fine dell’esibizione canora e al termine degli interventi dei giurati Francesco Facchinetti, Flavio Insinna, Caterina Balivo, Patty Pravo e Costantino Della Gherardesca (che sostituisce Gugliemo Mariotto), Baby Alieno ha avuto un problema, subito segnalato (sussurrato all’orecchio) dal suo ‘alter ego’ a Milly Carlucci.

Momenti di grande panico in diretta, ma la conduttrice ha mostrato una grande lucidità nella gestione del momento, permettendo al personaggio che si nasconde dentro l’ingombrante maschera di Baby Alieno di uscirne, senza che le telecamere ne svelassero l’identità; circostanza, questa, che avrebbe potuto rovinare e rendere vano il gioco sul quale si basa il format.

A seguito della seconda esibizione, Baby Alieno ha mostrato la stessa criticità. Letteralmente a corto di ossigeno. Sarebbe dovuto andare allo spareggio con la Pecorella, ma non c’è l’ha fatta.

Così, Milly Carlucci ha lasciato il centro del palcoscenico facendosi seguire dalla regia, che in questo modo ha evitato di inquadrare quanto stesse accadendo in scena. Indubbiamente la Carlucci non ha fornito dettagli su quanto accaduto, ma ha spiegato così l’imprevisto al pubblico a casa e ai giurati presenti in studio:

Baby Alieno non è un maschera semplice (…) Stiamo cercando di portarlo via, dobbiamo liberarlo, non possiamo mostrare questa manovra. Ci sono dei momenti complicati nelle trasmissioni live, ci sono momenti difficili perché succedono cose… momenti di difficoltà dei concorrenti. Queste maschere sono tutte molto belle, ma sono di difficile gestione, perché dentro si respira poco.

Insomma, sembrerebbe che il personaggio (o i personaggi, come sospettato da alcuni giudici) che si cela nella maschera del Baby Alieno si sia sentito poco bene, dopo lo sforzo fisico dell’esibizione. Probabilmente un affaticamento, che ha messo in allarme il suo ‘alter ego’, immediatamente intervenuto in suo soccorso.

La situazione apparentemente difficile e sicuramente improvvisa è stata ottimamente gestita dalla Carlucci, che in un primo momento puntato alla pubblicità per poi proseguire, come nulla fosse, la diretta. Ma cos’è successo a Baby Alieno?

Baby Alieno si autoelimina dalla partecipazione a “Il Cantante Mascherato”

Baby Alieno decisamente a corto di ossigeno anche dopo la seconda esibizione (spareggio con la Pecorella), sceglie di uscire dalla maschera e di porre fine alla sua partecipazione al programma. Milly Carlucci lo ha annunciato così:

Baby Alieno è un esperimento genetico. Ha nostalgia di casa. Vi annuncio – e ve lo dico sorridendo – che stasera non faremo lo spareggio, perché Baby Alieno vuole uscire dalla maschera e tornare a casa.

Attimi di paura e di panico dunque in studio de “Il Cantante Mascherato“. Caterina Balivo, preoccupata, ha prontamente chiesto: “Ma che succede?”. Immediata la replica della Carlucci che ha ricordato quanto sia difficile respirare all’interno di vestiti di quel tipo.

Alla fine, Baby Alieno decide quindi di autoeliminarsi dal gioco e lo fa venendo subito allo scoperto. All’interno della maschera infatti c’erano I Ricchi e Poveri nella formazione originaria . Non facile essere più di uno all’interno di un costume di suo già complesso.

Francesco Facchinetti, seduto accanto agli altri giudici, ha cercato di sdrammatizzare: “L’alieno ha salvato noi umani”, ha detto, poco prima di scoprire che sotto la maschera del Baby Alieno si nascondevano per l’appunto Angela Brambati, Franco Gatti, Marina Occhiena e Angelo Sotgiu.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Cantante Mascherato Rai1 (@ilcantantemascheratorai1)

Alla fine i cantanti tra gli applausi e lo stupore hanno rassicurato immediatamente il pubblico, ma hanno confermato di essere stati messi a dura prova dalla maschera, decisamente pesante.