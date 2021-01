Scopri se e quanto sei in grado di comunicare con il corpo in base al tuo segno zodiacale.

Le emozioni che proviamo ogni giorno possono essere comunicati in modi diversi. In genere usiamo la parola, con cui cerchiamo di spiegare quel che proviamo. In altre occasioni l’atteggiamento che assumiamo può fare molto. Ma la maggior parte delle volte è ciò che comunichiamo inavvertitamente con il corpo a fare la differenza.

Si tratta, però, di un modo di comunicare che non tutti sappiamo gestire e che spesso può essere più o meno evidente. Cosa che approfondiremo proprio oggi, cercando di capire se se quanto siamo in grado di comunicare con il corpo in base al nostro segno zodiacale.

Come comunichi con il corpo? Ecco la risposta in base al tuo segno zodiacale

Ariete – Muovendoti di continuo

Quando ti senti nervosa o emozionata per qualcosa, il modo in cui lo comunichi agli altri è il movimento. Che si tratti di agitare un piede quando sei nervosa, di saltellare quando sei impaziente o di tenderti come una corda quando sei nervosa, il tuo corpo è sempre in grado di trasmettere agli atri ciò che provi e come ti senti. Una qualità che a volte può arrivare a tradirti un po’, mostrando ciò che non vorresti far sapere agli altri. D’altro canto, però, c’è da dire che nella maggior parte dei casi, il tuo modo di essere appare agli altri spontaneo, ottenendo così diversi riscontri positivi.

Toro – Con atteggiamenti semplici

Quando sei presa dalle emozioni tendi ad essere trasparente e a lasciar trapelare ciò che senti. Tu sei una da abbracci o da braccia incrociate e a la via di mezzo, quando si parla di tramettere emozioni non fa per te. Così, basta osservare come ti muovi e come tratti gli atri per capire se sei di buon umore o arrabbiata e se sei in vena di gesti affettuosi o se, invece, è meglio lasciarti perdere. Un modo di esprimerti che può essere tanto piacevole quando sei positiva, quanto spiacevole quando sei di pessimo umore. Cosa che chi ti conosce bene riesce a prevedere al punto da decidere di allontanarsi quando non tira una bella aria.

Gemelli – Con movimenti repentini

A dirla tutta tu non rientri tra le persone che comunicano molto con il corpo e tutto perché quando qualcosa non va come vorresti preferisci esprimere il tutto a parole e persino alzando la voce. Volendo proprio cercare dei gesti premonitori, questo sono i movimenti repentini che hai quando cambi d’umore. Può trattarsi dal gettarti arrabbiata sul divano mentre incroci le braccia, al saltellare felice per una notizia positiva o per un pensiero in grado di far svoltare la tua giornata. In ogni caso si tratta più di modi con cui evidenzi i tuoi stati d’animo. Perché, come già anticipato, sei solita dire subito come stai. Cosa che fai senza troppe remore.

Cancro – Con le espressioni facciali

Il tuo modo di comunicare le emozioni è per lo più attraverso la mimica facciale. Quando sei serena si può vedere dalla tua espressione rilassata. Quando ti arrabbi metti sempre il broncio e quando sei felice non puoi fare a meno di sorridere. Modi chiaramente inequivocabili e che spesso finiscono con il tradirti, facendo capire a chi hai davanti cosa stai provando. Si può dire che tu non abbia affatto la famosa faccia da poker e che, invece, sia più propensa ad esprimere ogni cosa con spontaneità. E anche se a volte questo aspetto sembra remarti contro, per il resto è anche ciò che fa si che gli altri ti apprezzino e si fidino di te.

Leone – Gesticolando

Quando hai qualcosa in mente non riesci a stare ferma e trasmetti ogni emozione attraverso i gesti. Questi si fanno più concitati quando sei nervosa e più fluidi e rilassati quando invece sei invasa da emozioni positive. Quel che è certo è che i gesti sono il tuo personalissimo modo di esprimere al mondo ciò che senti in un dato momento. Al contempo, sono anche il tuo modo di far capire a chi hai davanti se e quanto sia il caso di avvicinarti o di starti lontana. Un metodo che funziona parecchio sul lavoro ma che ha diversi riscontri anche nella vita di tutti i giorni e nelle relazioni interpersonali. Dopotutto basta conoscerli appena un po’ per imparare a leggere tra i tuoi gesti.

Vergine – Con i silenzi

Tu non sei una persona che ama comunicare con il corpo e ciò ti rende spesso imperscrutabile. L’unico modo con cui tendi a far capire come stai o cosa senti è attraverso i silenzi. Questi possono infatti essere rilassati o estremamente tesi. E lo sono in un modo che di solito giunge agli atri in modo chiaro e preciso. Così, tante volte basta semplicemente osservarti per capire se è il caso di avvicinarti o meno. Non si tratta però di vera e propria espressione corporea. Anzi, si potrebbe dire esattamente il contrario e cioè che tendi a comunicare proprio escludendo i movimenti corporei. Cosa che fa di te una persona a tratti indecifrabile. A parte, appunto, che per la carica emotiva dei tuoi silenzi.

