Anna chiama C’è posta per te e chiede perdono al figlio Francesco che non gli parla da cinque anni dopo la sua decisione di divorziare dal padre.

Anna ha tre figli Domenico, Ilaria e Francesco. Anna chiama C’è posta per te per Francesco con cui non ha rapporti da cinque anni da quando ha deciso di chiudere il matrimonio. Anna è stata sposata per 21 anni con il padre dei suoi tre figli.

Anna definisce il marito un lavoratore, un uomo che le ha insegnato l’indipendenza e l’autonomia “ma quando si rivolgeva a me mi sentivo umiliata perchè mi considerava non adatta a fare niente. Ad un certo punto mi ero quasi convinta di non essere capace a fare niente, ma lavoravo presso uno studio dentistico e nessuno mi considerava incapace”.

Anna decide così di lasciare il marito e lentamente riesce a riprendere in mano la propria vita. Incontra un uomo con cui convive e dal quale ha avuto un’altra figlia.

Anna chiede perdono al figlio Francesco a C’è posta per te:

Anna, di fronte all’immagine del figlio, non trattiene il sorriso. “Avere un figlio come te è un orgoglio, ma da cinque anni mi hai esclusa dalla tua vita. Non c’è giorno, non c’è ora e non c’è minuto in cui non ti pensi. Ho quattro meravigliosi figli. Il mio cuore è diviso in quattro parte e una è tua perchè, figlio mio, io ti amo. Mi manchi e voglio abbracciarti”, dice Anna.

“Non ho mai voluto abbandonarvi e non vi abbandonerò mai finchè avrò vita. Per me, voi quattro, siete la mia ragione di vita, ma senza di te non posso essere felice”, aggiunge la signora.

Francesco ascolta in silenzio regalando alla madre il suo timido sorriso. “Non sono più arrabbiato, ma dopo un po’ di tempo ho imparato a vivere senza avere una mamma vicina”, spiega Francesco. “Mia madre, fino ai 13 anni, è stata la migliore madre che si potesse desiderare. Anche come moglie era la migliore”, aggiunge ancora Francesco. Nonostante i vari tentativi di Maria De Filippi, Francesco decide di chiudere la busta.