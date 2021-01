Scopri come agire per attirare la sua attenzione. Un consiglio dalle stelle in base al suo segno zodiacale.

Quando ci piace qualcuno o ci si trova a vivere un momento moscio con la persona che si ama, ciò che si desidera di più è attirarne l’attenzione. Riuscire a farsi notare diventa un imperativo che non sempre si riesce a realizzare. Eppure, a volte, basterebbe solo scoprire il tasto su cui premere per ottenere l’attenzione che si desidera. Certo, ognuno di noi ha più punti attrattivi e questi possono dipendere da infiniti fattori. Ne esiste però almeno uno legato all’influenza delle stelle. Ed oggi andremo a scoprirlo in modo da capire come attirare l’attenzione della persona che amiamo.

Come attirare l’attenzione di chi ami in base al tuo segno zodiacale

Ariete – Facendogli delle piccole sorprese

L’uomo del segno zodiacale dell’Ariete ama essere corteggiato e adulato e ancor di più adora le sorprese. Stupirlo di volta in volta in modi sempre diversi è quindi il metodo più sicuro per attirarne l’attenzione. Ciò che conta è non far diventare mai scontato ciò che si fa e lasciarli sempre il dubbio sulla prossima azione. In questo modo si troverà coinvolto ancor prima di rendersene conto.

Toro – Dimostrandogli amore

L’uomo nativo del Toro ha bisogno di sentirsi amato e di sapere di potersi affidare alla propria compagna. Che si tratti di una relazione di lunga data o di una storia appena agli inizi, è quindi importante trasmettergli un piacevole senso di serenità e di sicurezza. Al contempo è importante farlo sentire amato con gesti e sorprese semplici ma in grado di toccargli il cuore. In questo modo si sentirà così preso da non poterti notare.

Gemelli – Donandogli l’avventura

L’uomo del segno zodiacale dei Gemelli ha bisogno innato di novità e di avventure da vivere. E quando si trova in una relazione, ciò che teme di più è il pericolo di annoiarsi. Dimostrarsi complici e al contempo in grado di offrirgli situazioni particolari da vivere sarà il modo migliore per attirarne l’attenzione e per coinvolgerlo in modo totale nel rapporto. Qualcosa che gli piace vivere e che gli trasmetterà emozioni positive.

Cancro – Circondandolo d’amore

L’uomo nativo del Cancro ha un grande bisogno di sentirsi amato ma fa fatica a farlo capire. Dimostrargli di saper agire anche senza il suo invito a farlo è sicuramente un gesto in grado di attrarne l’attenzione. Ciò che conta è agire sempre con circospezione, cercando di capire fin dove spingersi e non andando mai oltre. In questo modo si riuscirà a crearsi uno spazio non solo nella sua vita ma anche nel suo cuore.

Leone – Facendolo sentire sempre importante

L’uomo del segno zodiacale del Leone ha sempre bisogno di sentirsi al centro dell’attenzione. Per attirare la sua è quindi necessario giocare d’ingegno e imparare a farlo sentire importante, facendogli capire al contempo che anche tu hai tanto da offrire. Un gioco non sempre facile ma sicuramente stimolante. Inoltre, una volta attirata la sua attenzione, continuare a mantenerla non sarà difficile purché si mantenga sempre un certo impegno nel prendersi cura di lui.

Vergine – Accettandolo per quello che è

L’uomo nativo della Vergine ha bisogno di sentirsi rassicurato. Avere accanto qualcuno che dimostra di accettarlo per quello che è, si rivela quindi fondamentale. In questo modo, infatti, si può aprire senza paure e ciò fa si che la sua attenzione si faccia più viva. Per farsi notare nel modo giusto è quindi importante offrirgli le giuste attenzioni e non farlo mai sentire giudicato. A quel punto sarà lui stesso ad aver voglia di approfondire le cose o di portare avanti nel modo giusto la relazione.

