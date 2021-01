Le previsioni del tempo di oggi, venerdì 29 gennaio 2021. Come saranno le condizioni meteo nelle regioni del nord, del centro e del sud della nostra penisola.

Come sarà il cielo in questa giornata di fine gennaio? La pioggia caratterizzerà la giornata in diverse parti d’Italia, con precipitazioni nevose sui confini alpini. Ma vediamo nello specifico cosa ci dovremo aspettare dalle condizioni meteo in tutto il territorio italiano.

Come sarà il tempo oggi?

Il questa giornata, venerdì 29 gennaio 2021, il cielo sarà a tratti nuvoloso o molto nuvoloso e caratterizzato da precipitazioni sulla dorsale appenninica, su Friuli Venezia Giulia e sulle regioni del basso Tirrenico e sui confini alpini, dove si potranno registrare precipitazioni nevose a bassa quota.

Come sarà il tempo oggi? Regioni del nord

Sulle regioni del nord il cielo sarà prevalentemente nuvoloso e coperto. Piogge saranno rare e concentrate su zone di pianura e sul Friuli Venezia Giulia. La neve continuerà a scendere sui confini alpini sopra gli 800 metri. Temperature massime tra i 7 e i 12 gradi.

Come sarà il tempo oggi? Regioni del centro

Sulle regioni centrali e sulla Sardegna il tempo sarà molto nuvoloso soprattutto sulle zone tirreniche. Precipitazioni su Umbria, Toscana e sugli Appennini. Cieli nuvolosi su Abbruzzo, Molise e Sardegna. Temperature massime tra i 10 e i 18 gradi.

Come sarà il tempo oggi? Regioni del sud

Sulle regioni del Sud e della Sicilia si registreranno cieli molto nuvolosi e coperti. Deboli precipitazioni sulla Calabria interna. Tempo soleggiato sulla Sicilia. Temperature massime tra 10 e 18 gradi.

Vi auguriamo una buona giornata con una frase che speriamo vi accompagni regalandovi un sorriso:

“Hai gambe e braccia per rialzarti e continuare ad andare avanti.

Hai il cuore per sostenere lo sforzo e polmoni per respirare.

Hai la mente per cercare la direzione.

Hai l’anima per sognare ancora”

Fabrizio Caramagna