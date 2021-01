Aveva 23 anni ed era una famosissima influencer brasiliana transgender: è morta di Covid dopo aver partecipato a una festa ed essersene vantata su Instagram.

Si chiamava Ygona Moura ed era famosa su Instagram per i suoi look esagerati e per la sua personalità dirompente. Nata uomo, si era dichiarata omosessuale a 16 anni e aveva poi cominciato un percorso per il cambiamento di sesso.

Grazie anche alla sua storia e alle difficoltà personali che aveva affrontato nel corso della vita era diventata un vero e proprio idolo della rete brasiliana. Purtroppo però Ygona era anche una convinta negazionista che aveva cominciato a credere alle teorie complottiste che per molto tempo sono state sostenute anche dal presidente del Brasile Jair Bolsonaro (poi trovato positivo al Coronavirus), secondo le quali la Pandemia è solo una grande invenzione dei governi e delle case farmaceutiche.

All’inizio di Gennaio l’Influencer Brasiliana aveva scritto un post su Instagram nel quale si vantava di aver partecipato a una grande festa senza mascherine e che non vedeva l’ora di poter partecipare ad un altro raduno simile. Addirittura si era spinta fino a chiedere ai propri follower di segnalarle altri eventi del genere, incoraggiandoli a seguire il suo esempio.

“Ragazzi, che notte è stata? – aveva scritto ai suoi fan. – Serata di assembramento di successo. Quando la festa è finita e me ne sono andnata erano quasi le otto del mattino. Oggi sono alla ricerca di un’altra festa, voglio tornare insieme alla gente, muoio dalla voglia di stare insieme!”

Tra l’altro, anche prima della partecipazione alla festa, Ygona aveva sempre preso in giro chi seguiva le misure di prevenzione, indossando la mascherina e mantenendo le distanze di sicurezza.

Purtroppo, non troppi giorno dopo il suo messaggio, l’influencer ha improvvisamente cominciato a stare molto male e a manifestare tutti i sintomi del Covid.

Dopo essere stata ricoverata in ospedale e trattata in maniera opportuna ha chiesto ai suoi follower di starle spiritualmente vicini: “Al momento sono sotto osservazione in ospedale, il mio caso è grave e chiedo l’attenzione di tutti. Per il momento no è stata necessaria l’intubazione ma i miei polmoni sono pieni. Pregate per me”.

Nelle ore successive si era diffusa la notizia, poi smentita, che l’influencer brasiliana fosse morta di Covid. Purtroppo però si è trattato di una triste previsione: Ygona è morta. Aveva 23 anni.