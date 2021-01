Perché Carlotta Dell’Isola mette le extension? Il motivo ti lascerà senza parole

Carlotta Dell’Isola al Grande Fratello Vip indossa delle extension, ma perché? Il motivo di tale scelta ti lascerà senza parole perché nasconde un doloroso retroscena.

Carlotta Dell’Isola, nonostante durante la sua esperienza a Temptation Island abbia colpito il pubblico del piccolo schermo grazie alla sua innata simpatia, nella casa del GF Vip è apparsa piuttosto spenta. Tant’è che i telespettatori più di essere colpita dalla sua personalità, si sono soffermati sul suo look. Non potendo fare a meno di notare le sue extension. Extension che indossava anche durante il corso della sua partecipazione all’isola delle tentazioni.

In molti le hanno stroncato la pettinatura, affermando di non capire come mai abbia scelto di indossare quel tipo di ciocche sui suoi capelli. Purtroppo il motivo c’è ed ha poco a che fare, o almeno in parte, con il giudizio estetico. Sul portale Notizie.it, si legge infatti il perché Carlotta Dell’Isola indossa le extension in quanto a causa dei suoi problemi legati all’anoressia ha perso numerosi capelli ed è costretta ad utilizzare prodotti specifici, che all’interno del programma non ha, per fare in modo che tornino quelli di un tempo. Per questo motivo, per sopperire la mancanza di questi prodotti, ha pensato di coprire le ciocche che mancano con dei capelli sintetici.

Appena prima del suo ingresso nella Casa di Cinecittà, Carlotta Dell’Isola aveva raccontato che Federico Fashion Style avrebbe voluto farle una piega nuova.

“Federico Fashion Style, prima che lei entrasse nella casa del GF Vip, le aveva offerto una nuova messa in piega, ma lei è stata costretta a rifiutare perché non era sicura che una volta entrata nel programma sarebbe riuscita a gestire la pettinatura” si legge sul portale riguardo la concorrente, che di recente “ha dato i numeri”. “Purtroppo, come confidato più volte in passato, ha avuto dei problemi legati ai disturbi alimentari che l’hanno portata con il corso del tempo a perdere tantissimi capelli“ prosegue la fonte. “Per rimediare al problema, utilizza dei prodotti specifici che al momento non può usare all’interno del programma e per questo motivo ha scelto di tenere le extension che in qualche modo riescono a coprire i buchi lasciati dalla perdita dei capelli“ prosegue il portale.

“Il problema però non sembrerebbe essere risolto, in quanto Samantha De Grenet le ha suggerito di levare le ciocche sintetiche e di restare con i suoi capelli al naturale, sostenendo che starebbe molto meglio” conclude. “Ma lei non ha voluto”.

Dietro questa scelta, si nasconde un doloroso retroscena che non molto tempo fa Carlotta ha scelto di raccontare ai suoi compagni di viaggio.

Carlotta Dell’Isola ha sofferto di anoressia: la confessione al GF Vip

Carlotta Dell’Isola, non molto tempo fa, aveva raccontato ai suoi compagni di viaggio di aver sofferto di disturbi alimentari. Il tutto sarebbe nato dopo aver sofferto a causa di diverse delusioni procurate da quelle persone che credeva fossero suoi amici ma che in realtà non erano. Queste persone le avrebbero fatto del male, tanto da spingerla a lasciarsi andare fino a cadere nel baratro dell’anoressia.

“Ci sono state delle persone che hanno fatto parte della mia vita che credevo fossero degli amici, invece me ne hanno combinate di tutti i colori” ha raccontato la concorrente durante il suo crollo al Grande Fratello Vip. “Una volta venuta a contatto con la realtà dei fatti, ho iniziato a piangere ma non ne riuscivo ad uscire“ ha spiegato. “Avrei voluto soltanto dormire tutto il tempo e con il passare dei giorni ho finito per non mangiare più“ ha proseguito distrutta. “Mi sono ritrovata completamente da sola ed ammalata di anoressia. Non volevo più mangiare, non ci riuscivo. Non avevo stimoli” ha ammesso.

“Sapete cosa vuol dire passare la vita pensando di essere circondata da amiche che credevi ti volessero bene, di cui ti fidavi ciecamente, per poi ritrovarsi sola come un cane perché loro ti tagliano fuori da ogni cosa” ha spiegato. “Non mi hanno dato nessuna spiegazione e io non sono riuscita a superare il dolore e andavo a letto alle sei del mattino. Era come se fossi caduta in depressione e l’idea di svegliarmi, iniziare un’altra giornata, mi faceva stare male. Mi terrorizzava” ha concluso. “Riflettevo sul non avere voglia di cominciare di nuovo tutto da capo” ha aggiunto. “Non riuscivo a vedere nient’altro che il buio. Non facevo altro che piangere e vedevo che chi era intorno a me non riusciva a capirmi“.

Carlotta Dell’Isola ha sofferto di anoressia e purtroppo si porta ancora dietro le cicatrici di quel dolore provato qualche tempo fa.