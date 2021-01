Belen Rodriguez incinta di Antonino Spinalbese lancia una frecciatina all’ex marito Stefano De Martino? Il post duro sui social.

Schietta, sincera e diretta oltre che bellissima: sono queste le doti che i fans riconoscono a Belen Rodriguez, abituata a mostrarsi senza filtri al proprio pubblico. Poche ore fa, così, la showgirl argentina ha pubblicato la foto che vedete qui in alto scrivendo una frase che i suoi 9,8 milioni di followers hanno interpretato come una frecciatina nei confronti di Stefano De Martino.

Le parole di Belen arrivano dopo i numerosi rumors secondo i quali sarebbe in dolce attesa. Gli ultimi gossip, infatti, vorrebbero la showgirl argentina incinta di Antonino Spinalbese. Belen, tuttavia, non si è ancora pronunciata in merito. In compenso si è lasciata andare ad una dichiarazione che ha strappato gli applausi del popolo del web.

Belen Rodriguez contro Stefano De Martino? “Ho le palle e la parola e le ho sempre mantenute”

Mentre continuano i rumors sulla seconda gravidanza di Belen Rodriguez che sarebbe in attesa di un figlio dal fidanzato Antonino Spinalbese, i fans, nelle parole che accompagnano l’ultima foto pubblicata sui social dalla showgirl argentina, avrebbero visto una frecciatina sottile.

«Io tutto quello che ho a questo mondo sono due cose, le palle e la parola e le ho sempre mantenute tutte e due – Scarface», ha scritto la showgirl lasciandosi ispirare dalle parole del film scritto da Oliver Stone e interpretato da Al Pacino.

Una frase che è piaciuta a migliaia di fans che si sono congratulati con Belen anche per la capacità di essere sempre molto schietta e diretta.

“Non hai peli sulla lingua e fai sempre ciò che senti, ecco! E piaci anche per questo”, “Non ti tieni mai un cecio in bocca, come si suol dire e per questo mi piaci“, “Essere schietti e sinceri ai più non piace, ma i veri amici apprezzano e ringraziano”, “Bravissima. Sei sempre diretta e ti assumi le responsabilità”, “Belen sei una donna straordinaria schietta sincera ma soprattutto umile e secondo me sono questi tuoi valori che ti hanno fatta volare in alto!! Sei bella fuori ma anche bella dentro! Soprattutto intelligente !!!! Meriti tanta felicità”, scrivono i fans.



Stefano De Martino, nel frattempo, continua a godersi il momento magico della sua carriera.