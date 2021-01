Adriana Riccio, fidanzata Flavio Insinna: dedica d’amore sui social

Adriana Riccio, fidanzata di Flavio Insinna, fa una dedica al conduttore di Raiuno su Instagram ufficializzando la storia.

Galetto fu la partecipazione di Adriana Riccio ad Affari tuoi. L’amore tra la Riccio e Flavio Insinna è nato proprio in occasione della partecipazione di lei al programma di Raiuno, all’epoca condotta da Flavio Insinna. Un gioco che ha cambiato la vita di entrambi.

Adriana e Flavio Insinna, infatti, sono felicemente fidanzati e, recentemente, in occasione della partecipazione di Insinna al programma condotto da Serena Bortone, Oggi è un altro giorno, la Riccio è apparsa in video facendo una sorpresa al fidanzato. Adriana, inoltre, recentemente ha anche dedicato una foto a Flavio che ha emozionato i fans del conduttore.

Adriana Riccio, fidanzata Flavio Insinna: dedica d’amore su Instagram

Campionessa di taekwondo, Adriana Riccio ha conquistato il cuore di Flavio Insinna che, parlando della fidanzata, ai microfoni di Serena Bortone, citando una dichiarazione di Fiorello, si è lasciato andare ad una dichiarazione importante nei confronti della compagna:

“Parlando della moglie Susanna, Fiorello in un’intervista ha detto: dovrei dirvi tante cose. A voi sembrerebbero esagerate parlando delle sue qualità e io comunque avrei ancora detto poco di lei. Secondo me è così perchè se vi dicessi di come la mia vita ha ritrovato dei sorrisi, dietro la parola sorrisi c’è una metafora gigante, comincerei a dire delle cose che per voi non sono così. Allora ho sempre pensato che quella frase di Rosario è veramente definitiva. Dice io sembrerei di sembrare eccessivo e invece io starei ancora dicendo poco”.

Su Instagram, Adriana Riccio ha così pubblicato un’inedita foto di coppia in cui sfoggia il più bello dei sorrisi e guarda in modo speciale il conduttore di Raiuno:

Una foto che ha conquistato i fan di Insinna, innamorati dei loro sguardi: “Il mio sogno? Trovare un giorno una donna che mi sorrida così… Vi auguro ogni bene!”, “Che meraviglia che siete!!! Amore puro!! Vi auguro di cuore solo tanta felicità!! E sono contenta che Flavio abbia trovato una donna meravigliosa che lo ama così tanto!! Non conosco Flavio (anche se spero che un giorno accada, è un mio sogno!!!!), ma è facile volergli bene perché è una persona splendida, un animo sensibile e pulito come pochi!!”, scrivono i fan.