Perché gli uomini restano in silenzio dopo aver fatto l’amore?

Dopo aver fatto l’amore gli uomini vogliono essere lasciati tranquilli e non parlano più, ti sei mai chiesto il perché? Scopri la spiegazione scientifica.

E’ un atteggiamento maschile comune quello di restare in silenzio dopo aver fatto l’amore, tanto che questo atteggiamento avrà certamente destato qualche sospetto nelle partner. Al momento sembrava così fomentato, non smetteva di parlare, di gemere e di divincolarsi e poi un cambio di rotta che non ci si aspettava. Sembrava che la prestazione gli fosse piaciuta, ma mentre lui se ne sta in silenzio nella nostra testa iniziano a fiorire molte domande: è successo qualcosa che lo ha infastidito? Il vero motivo in realtà è un altro e non ha a che fare con te.

Perché gli uomini non parlano più dopo aver fatto l’amore?

Spesso gli uomini hanno questo atteggiamento, se lo hai notato nel tuo partner non è un caso, gli uomini dopo aver fatto l’amore si spengono. Ma perché si comportano così? Qual é il motivo del loro improvviso silenzio? Se anche voi avete desiderato di leggere i suoi pensieri e scoprire cosa gli passa per la testa in quei momenti sarete felici di sapere che abbiamo la risposta.

Dopo uno scambio intimo così intenso, la coppia dovrebbe sentirsi più vicina e abbracciarsi e coccolarsi anche dopo aver concluso eppure spesso lui va in stand-by, se ti avvicini ti dice che bisogno di riprendersi un attimo e non parla più, ma tranquilla non hai motivo di preoccuparti, è un fatto fisiologico, non c’è niente che non va e ti ama più di prima.

Il motivo del silenzio dell’uomo post rapporto è stato scoperto da un team di scienziati dell’Inserm che hanno condotto uno studio specifico ed è davvero incredibile.

Quanto volte avete pensato di lui che fosse insensibile? Niente di più falso, se si comporta così è perché non può fare altrimenti, il suo cervello tende a spegnersi subito dopo aver raggiunto l’apice del piacere.

Siamo sicuri che da oggi quando dopo il rapporto il vostro uomo non parlerà più lo guarderete con occhi diversi e probabilmente non riuscirete a trattenere un sorriso pensando a questa frase: cervello spento.

Come si è giunti a questa conclusione? L’autore dello studio, il neuroscienziato Serge Stoleru insieme al suo team hanno esaminato l’attività cerebrale maschile durante e dopo l’orgasmo ed hanno scoperto che l’area del cervello utilizzata dal pensiero subito dopo l’orgasmo si spegne.

Pochi minuti dopo aver concluso il rapporto sessuale il cervello riceve l’impulso di placare il desiderio sessuale e il suo organismo inizia a produrre serotonina ed ossitocina, ormoni del piacere, del benessere e del relax, da qui la sua necessità improvvisa di riposarsi.