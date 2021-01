Sonia Lorenzini, il cambio look è da perdere il fiato

Sonia Lorenzini dopo l’esperienza del Grande Fratello Vip 2020 ha deciso di darci un taglio e cambiare look. Vediamo insieme il cambiamento dell’influencer e modella mantovana.

Sonia Lorenzini è una vera e propria influencer: sul suo profilo Instagram vanta quasi 1 milione di followers e ama condividere scatti di moda ma anche di vita quotidiana. Sonia infatti è sempre stata piuttosto diretta e genuina e questo è quello che piace si suoi followers. Stavolta l’influencer ha voluto mostrare ai suoi follower il suo cambio look, stupendo tutti.

Sonia è diventata famosa per la partecipazione a Uomini e Donne ed ha da poco chiuso una convivenza con l’ex fidanzato Federico Piccinato. Insomma è sempre stata attiva sui suoi social. Vediamo il suo cambio look.

Sonia Lorenzini: sempre più bionda

Sonia Lorenzini, l’influencer e modella nota al piccolo schermo per aver partecipato a Uomini e Donne e recentemente di essere stata una delle protagoniste del Grande Fratello Vip 2020 ha deciso di schiarirsi i capelli.

L’influencer ha difatti deciso di condividere con i propri follower tutto il processo di cambiamento. In realtà l’influencer ha stupito tutti in quanto aveva mostrato la sua intenzione di farsi biondo platino. Nelle stories infatti dice: “diventerò bionda bionda biondissima”. Ma qualcosa è andato storto. Arrivata dalla parrucchiera di fiducia, la Lorenzini si è resa conto di non potersi fare una decolorazione così estrema optando per un biondo più tenue e decisamente più scuro.

Come la stessa Lorenzini spiega nelle stories: “Anna non mi avrebbe mai fatto biondo platino”, e poi aggiunge: ” se prima avevo le schiariture solo sulle lunghezze adesso le ho a partire dalla base”.

La sua intenzione è comunque quella di continuare a schiarire e schiarire, ma solo quando si potrà fare senza rovinare o stressare troppo i capelli.