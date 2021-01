La reazione di Beatrice Buonocore alla scelta di Davide Donadei che le ha preferito Chiara Rabbi spiazza tutti: ecco cos’è successo.

La reazione di Beatrice Buonocore alla scelta di Davide Donadei ha spiazzato tutti. A svelare nei dettagli cos’è successo durante la registrazione del momento fatidico del tronista pugliese di Uomini e Donne è il Vicolo delle news che ha raccontato nei dettagli cos’è successo nello studio del dating show quando Davide, di fronte a Beatrice, ha svelato di non poterla scegliere e di aver capito che la sua scelta doveva essere un’altra.

Quella di Davide è stata una scelta spiazzate per gran parte del pubblico del programma di Maria De Filippi che pensava che la scelta ricadesse su Beatrice.

Davide Donadei, durante la scelta di Chiara Rabbi, ha chiesto di poter parlare prima con Beatrice Buonocore a cui ha spiegato di essere stata colpita dal suo essere bambina e di aver pensato, per un momento, che potesse essere la sua scelta. Poi, oltre alla testa, ha cominciato a sentire il cuore e ha capito che la sua scelta doveva essere un’altra.

Beatrice ha ammesso di essere delusa. Ha così spiegato a Davide che avrebbe dovuto fare meno dal momento che sapeva che era innamorata. Davide le ha così chiesto di abbracciarla, ma Beatrice, inizialmente ha rifiutato e poi è tornata sui suoi passi. Prima di salutarsi, come raccontano le talpe del Vicolo delle News, si sono scambiati un lungo abbraccio e ci sono state grandi lacrime da parte del tronista.

A consolare Beatrice, sui social, è stata l’ex tronista Jessica Antonini che ha sempre fatto il tifo per lei. Su Instagram, pubblicando una foto in cui è con Beatrice, la Antonini ha scritto:

“Alla fine eccoci qua…non ci siamo mai lasciate…ci siamo solo trovate! Guarda che bella sorpresa la vita. Hanno detto bambina spesso ma de che? Io ho sempre visto una guerriera. Il tempo mi ha solo dimostrato che non mi sbagliavo. Il mio bianconiglio…la mia tic tac notturna. Sei uno spettacolo. Non devo dirti altro. Ti guardo stasera qui a fianco a me. Parole non servono. Sei parte di me, sempre il tuo cappellaio matto.❤ Quelle come noi non perdono mai…o vincono o imparano”.