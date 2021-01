Quante facce vedi in questo disegno del 1800? Prova a sfidare il test d’intelligenza che non tutti riescono a battere: quanti dettagli riesci a notare?

Oggi vogliamo valutare la tua capacità di osservazione.

Dovrai guardare attentamente questa illustrazione, presa da un vecchissimo manuale di illusioni ottiche del 1800?

Scopri se sei in grado di individuare i volti “in più” in questa illustrazione e scopri quanto sei attento ai dettagli!

Quante facce vedi in questo disegno? Scopri quanto sei attento

Hai sempre pensato di essere una persona attenta ai dettagli e meticolosa?

Bene, scopriamo insieme quanto e come guardi le immagini che ti vengono proposte, anche quando deviano dalla normalità.

Nel disegno, che fa parte di una serie di illusioni create addirittura nel 1800, ci sono dei volti nascosti.

Ovviamente le strane proporzioni dell’uomo raffigurato servono a confondere ed a distrarre il tuo cervello.

Solo le persone veramente attente ai dettagli ed ai particolari, però, riescono a notare i dettagli nascosti in questo disegno così assurdo.

Prima di scorrere in basso per trovare la soluzione, quindi, ti consigliamo di guardare attentamente il disegno a figura intera rappresentato qui sotto.

Quante facce riesci a vedere in tutto il disegno?

Non soffermarti su un “pezzo” in particolare del disegno ma guardalo tutto: i volti nascosti potrebbero trovarsi proprio dove meno te lo aspetti!

Se non riesci a vedere nessun viso nascosto nel disegno abbiamo un ultimo consiglio per te.

Distogli lo sguardo dall’immagine e poi, velocemente, torna a guardarla: vedrai, con ogni probabilità, almeno uno dei due visi nascosti nel disegno!

Se guardi attentamente l’immagine, infatti, noterai come una sensazione di “straniamento“; il motivo è che ci sono due paia di “occhi” che ti guardano oltre a quelli del volto del dottore.

Ricorda che questo test, insieme a tanti degli altri che ti proponiamo, ha uno scopo ludico e si basa su dati statistici.

Prova a metterti alla prova con il test della maglietta oppure con quello del rivale in amore.

Insomma, non devi preoccuparti se non vedi immediatamente le due facce in “più”: si tratta solo di un gioco!

Bene, pensi di aver trovato i visi nascosti oppure vuoi scoprire la soluzione?

Ecco evidenziati i due volti in più che si trovano in questo disegno.

Insomma, eri riuscito ad individuare i due volti nascosti nel disegno?

Ora sai perché, questa immagine, risultava tanto “strana” e quasi fastidiosa: c’erano altri due occhi che, di nascosto, ti guardavano!