Combatti ogni giorno con brufoli e pelle impura? Scopri come preparare un’eccezionale maschera naturale con soltanto due ingredienti.

Pelle impura e brufoletti sono una problematica che affligge diverse persone, non sempre soltanto giovanissime. La pelle grassa ed in generale impura, necessita di cure e trattamenti specifici e non sempre quelli più costosi sono i più efficaci.

La natura infatti, ci viene incontro con moltissimi ingredienti naturali che ogni giorno possono diventare dei trattamenti mirati da utilizzare sulla pelle del viso per superare diverse problematiche. Scopri quali sono i migliori trattamenti naturali per trattare la pelle grassa.

Pelle impura e brufoletti: i migliori consigli per trattarla ogni giorno

Avere la pelle grassa e i brufoli non rappresenta certo una patologia invalidante, ma se si considera la cosa puramente dal lato estetico, può diventare anche molto fastidioso. L’acne vera e propria invece rappresenta una patologia che necessita sempre di una valutazione da parte del medico dermatologo.

La pelle impura con presenza di piccoli brufoletti, si può affrontare ogni giorno con una beauty routine specifica, sane abitudini e trattamenti mirati a rendere la pelle pulita in profondità e a ridurre i brufoletti presenti.

Ogni giorno la pelle impura andrebbe:

Detersa in profondità

Detergere la pelle mattina e sera con un detergente delicato, magari addizionato di ingredienti leggermente esfolianti, come una piccola percentuale di acidi della frutta o acido salicilico, sarà il segreto per evitare infezioni e l’arrivo di altre imperfezioni.

Trattata con delicatezza

L’idratazione passerà attraverso prodotti non grassi, ma riequilibranti e ricchi di oli essenziali come quello di tea tree, lavanda o rosmarino.

Tonificata

Il tonico, è un prodotto notevolmente sottovalutato che invece, soprattutto con una pelle impura potrebbe davvero rappresentare uno step fondamentale. Il tonico dovrà essere riequilibrante e andrà picchiettato su viso e collo sia al mattino che alla sera.

Ogni settimana la pelle impura andrebbe:

Esfoliata con delicatezza

Applicare uno scrub delicato a base di sostanze che provochino una leggera esfoliazione sull’epidermide, permetterà di pulirla in profondità, eliminare ogni traccia di sporco dai pori e rendere la pelle davvero luminosa.

Trattata con una maschera specifica

Almeno due volte a settimana la pelle impura andrebbe omaggiata di una maschera trattamento purificante. Perfette tutte quelle a base di argilla naturale, ottime per assorbire il sebo in eccesso e sfiammare l’epidermide. Scopri le migliori maschere naturali fai da te per la pelle grassa.

Come preparare la maschera antibrufoli con soltanto due ingredienti

La naturopata e beauty blogger Martina Rodini, ha creato una maschera antibrufoli naturale, veloce ed efficace che contiene due semplici ingredienti che faranno rientrare prima i brufoli e purificheranno e renderanno luminosa la pelle.

Gli ingredienti saranno il succo di limone e del bicarbonato di sodio, scopriamo come realizzarla ed applicarla sul viso!

Non vi resta che provare la maschera naturale e scoprirne tutta l’efficacia!