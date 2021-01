Tragico lutto per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Annabella Prisco: morta la sorella 17enne in un incidente.

Tragico lutto per Annabella Prisco, ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Nelle scorse ore, la donna che in passato ha provato a conquistare il cuore di Riccardo Guarnieri, è rimasta coinvolta in un tragico incidente in seguito al quale ha perso la vita la sorella 17enne.

Il fatto è avvenuto ad Avellino. Annabella era alla guida dell’auto, una Smart che si è ribaltata dopo essersi scontrata con una Fiat 500.

L’incidente che ha coinvolto Annabella Prisco e che ha provocato la morte della sorella Debora, come fa sapere Fanpage, ha lasciato sotto choc la comunità di Avellino. Un impatto fatale quello che ha messo fine alla vita della 17enne. Le sorelle Prisco erano molto conosciute nella loro comunità e, su Tik tok, poco prima del fatale incidente, avevano pubblicato il loro ultimo video.

Il liceo che frequentava Debora Prisco ha sospeso le lezioni in segno di lutto e ha espresso il proprio cordoglio per la tragica scomparsa della 17enne.

“Non ci sono parole per esprimere il profondo dolore della nostra comunità per la perdita della carissima Debora, domani saranno sospese tutte le attività programmate per dedicarle un pensiero, una preghiera , un saluto. Forte giunga il nostro abbraccio di cordoglio alla famiglia Prisco.Il dirigente scolastico, gli insegnanti, gli alunni e il personale tutto del Liceo Scientifico P.S. Mancini”, è il messaggio diffuso dal dirigente scolastico del Liceo Scientifico Mancini che frequentava Debora.

Un incidente che non ha lasciato scampo alla vita della ragazza e sulle cui dinamiche, come si legge su Fanpage, sono ancora in corso gli accertamenti. Come fa sapere Avellino Today, Annabella Prisco è attualmente ricoversata presso l’ospedale Moscati e le sue condizioni sarebbero stabili. Stando a quello che si legge su Avellino Today, inoltre, sarebbe stata proprio Annabella a chiamare i soccorsi e ad avvisare la famiglia.