Se desiderate avere una lavanderia funzionale e pulita a casa, basta seguire qualche piccolo accorgimento, scopriamo i trucchi infallibili.

In casa avere una zona adibita alla lavanderia è importante così da avere più spazio in bagno. Non ne occorre tanto ma basta poco, l’importante è riuscire ad avere spazio per la lavatrice e tutto ciò che occorre per il lavaggio e asciugatura. La zona lavanderia si può organizzare al meglio in modo da avere tutto a portata di mano. Quindi è necessario porre attenzione sia sull’ordine che sulla pulizia, inoltre in caso di una stanza piccola vi diamo qualche consiglio su come averle funzionale e ben organizzata.

Come avere una lavanderia funzionale e pulita

Non è molto difficile avere una lavanderia organizzata e pulita, basta organizzare al meglio gli spazi così da sfruttare ogni angolo. Sicuramente il primo trucco sta nel sfruttare lo spazio presente sulla lavatrice, magari potete organizzare con degli scaffali o con un mobile.

All’interno del mobile o sulle mensole potete mettere tutti i prodotti che utilizzate sia per il lavaggio che per pretrattare i capi. Potete collocarli secondo un ordine ben preciso, davanti mettete i detersivi che utilizzate spesso, quindi non perdete tempo, dietro quelli che utilizzate di meno.

Ma un altro trucco sta nel mettere sempre la scorta dei detersivi in lavanderia, qualora dovessero terminare sapete come rimediare, magari sulla mensola più alto.

Un altro trucco per una lavanderia funzionale è aggiungere un piano di lavoro sulla lavatrice se non avete molto spazio sopra. In questo modo avrete un ottimo piano da lavoro che potete utilizzare per collocare il detersivo che utilizzate per il bucato magari ordinate il tutto in una cesta così da avere in ordine.

Ma sapete che potete sfruttare anche lo spazio sottostante la lavatrice? Basta acquistare un supporto di metallo che viene posto sotto, un vero è proprio cassettone dove potete riporre i detersivi.

Se avete pochissimo spazio perchè oltre alla lavatrice avete anche l’asciugatrice, potete risolvere così. Collocate l’asciugatrice sopra la lavatrice e recuperate lo spazio vuoto. Con questa soluzione potete mettere un mobile con ante e organizzare al meglio tutto.

In caso contrario quando non potete posizionare l’asciugatrice sopra la lavatrice, sfruttate se potete lo spazio tra questi due elettrodomestici con un carrello con ripiani stretto e alto con delle rotelle così potete anche muoverlo facilmente per caricare i detersivi. Ma si possono anche acquistare mobili a più sezioni. Da un lato posizionerete asciugatrice e lavatrice, dall’latro mensole contenenti detersivi e la cesta per raccogliere i capi da lavare.

Poi in base allo spazio che avete a disposizione potete collocare una cesta unica per il bucato sporco o più di una così dividete il bucato in base ai colori.

Consigli

La lavanderia può essere funzionale ma tutto dipende dallo spazio che avete a disposizione, sicuramente è importante giocare con gli spazi cercando di recuperare al meglio ogni angolo. Non solo anche l’altezza si può sfruttare. Affidatevi a persone esperte che sicuramente possono essere di aiuto se non avete idee o dovete ristrutturale la lavanderia.

Se la stanza adibita alla lavanderia è molto ampia allora potete anche organizzarvi con la zona stiro, magari mettete l’asse da stiro così potete dedicarvi alla stiratura.

Anche un’asse da stiro che di estrae da uno scaffale e si richiude comodamente potrebbe essere un’idea se non avete spazio ma non riuscite a rinunciare all’asse in lavanderia.

Ma non dimenticate di tenere sempre pulita questa stanza con la pulizia giornaliera non solo dell’ambiente, quindi pulite le superfici e i pavimenti. Ma ricordate che gli stessi elettrodomestici necessitano di pulizia per garantire una maggiore funzionalità nel tempo. Non solo se la lavatrice emana un cattivo odore può dipendere anche dalla scarsa pulizia, infatti ci sono delle parti della lavatrice che vanno pulite spesso per evitare il cattivo odore, scopri come.

Inoltre evitate di lasciare per giorni i capi sporchi nella cesta perchè potrebbe determinare cattivo odore.

Piccoli e semplici trucchi da seguire per organizzare la meglio la lavanderia.