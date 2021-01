Nella terza giornata della Paris Fashion Week è stata Demi Moore ad aprire la sfilata Haute Couture di Fendi per la collezione primavera – estate 2021. Con lei anche altre famose star. Vediamo il suo stile e come copiarlo.

Demi Moore è un’attrice e produttrice cinematografica statunitense nata nel 1962 in Nuovo Messico. Grazie alle sue interpretazioni da protagonista in film come “Ghost”, “Codice d’onore”, “Striptease” e “Soldato Jane”, ha ottenuto il successo internazionale. Nonostante quella che sembra davvero essere una terribile chirurgia estetica al volto, il suo look deciso e minimalista è imitato da molte donne. Scopriamo come e perché.

Con Inside out Demi Moore si racconta

Piaccia o meno, l’abito stile impero – rivisitato in chiave contemporanea da Dior – sta bene proprio a tutte. I motivi sono presto detti, la generosa scollatura evidenzia il seno e la vita è segnata poco più che a metà torace, in questo modo si allunga la figura, slanciandola. Di seguito la proposta di Elisabetta Franchi in jersey cupro aderente con scollo posteriore a V.

La bella Demi è conosciuta anche per i suoi amori. Dopo il matrimonio in età adolescenziale con il musicista Freddy Moore, sposa nel 1987 Bruce Willis, padre delle sue tre figlie Rumer, Scout e Talullah, dal quale divorzierà, pur restando in ottimi rapporti, nel 2000. La famiglia si è infatti riunita lo scorso Natale per festeggiare insieme dopo tanti anni; lo scatto con il look di pigiami a righe bianche e verdi coordinati, che lei stessa postato su Instagram, è apparso ovunque.

E’ però l’amore nato nel 2003 con l’attore Ashton Kutcher – di quindici anni più giovane – a far nuovamente parlare di lei. Lo sposa due anni più tardi e sembra sia stata una favola fino al 2011. Vi avevamo parlato anche del suo fidanzamento con un reale inglese, guardate qui.

In lurex blu, molto giovanile, è il mini abito Talli-Weijl (foto sotto) a soli 19,99 sul sito ufficiale del brand. Per la piccola pochette nera in vernice la scelta web è infinita, su Zalando si trova sempre qualcosa di interessante.

Il suo stile non sembra ben definito ma il fatto che prediliga alternare abiti iperfemminili ad outfit maschili denota una certa voglia di praticità. Pesca, blu, nero e rosa cipria i suoi colori preferiti. Demi Moore è sia una donna normale che una star hollywoodiana, il giusto mix.

Silvia Zanchi