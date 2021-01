By

Ha cominciato in TV come ballerina e figurante de La Sai L’Ultima, ma è stato il suo passato nel reality a consacrarla a nuovo personaggio televisivo: oggi è una giornalista laureata e un’importante conduttrice RAI.

I lunghi capelli biondi e la bocca dall’espressione apparentemente imbronciata sono rimasti gli stessi, ma questa bambina è cambiata moltissimo nel corso della vita: le guanciotte paffute sono sparite e al suo posto è comparso il viso forte e deciso di una donna che si è conquistata uno spazio professionale importante sugli schermi televisivi italiani.

Questa conduttrice è infatti considerata uno dei “volti giovani” della RAI anche se, essendo nata nel 1976, nel corso di questo Agosto compirà 45 anni. Per l’emittente televisiva nazionale ha condotto programmi di varia natura, tra cui Linea Verde e Storie Vere, programma che successivamente ha cambiato nome ma è rimasto essenzialmente invariato.

Nonostante avesse cominciato un percorso di crescita professionale in un’azienda importante, non ha mai smesso di volersi migliorare, tanto che nel 2013 si è laureata in Scienze della Comunicazione alla LUMSA di Roma. Tre anni dopo, cioè nel 2016, è diventata giornalista professionista.

Estremamente discreta per quanto riguarda la sua vita sentimentale, questa conduttrice ha sempre mantenuto un grande riserbo in merito alle sue storie sentimentali.

Si sa però che è una persona estremamente stabile e fedele, che per molti anni ha coltivato il sogno di diventare madre, sogno che si è finalmente avverato solo nel corso del 2020.

Il passato nel primo reality italiano, il presente sulla prima rete nazionale

Anche se aveva già avuto qualche piccola esperienza televisiva, l’occasione di farsi conoscere dal grande pubblico arriva per questa conduttrice nel 2000, anno in cui viene selezionata dagli autori del Grande Fratello per prendere parte alla seconda edizione del reality show.

A quell’edizione parteciparono giovani uomini e donne destinati a diventare famosi in ambito televisivo: oltre alla conduttrice hanno fatto parte di quel cast Flavio Montrucchio e Filippo Nardi, diventato famoso per i suoi scatti d’ira nel momento in cui erano finite le sigarette e la produzione dello show si era rifiutata di fornirgliene altre.

Avete indovinato di chi stiamo parlando? Si tratta di Eleonora Daniele.

Al momento di entrare nella casa del Grande Fratello Eleonora aveva dichiarato di lavorare in banca, di essere alta 1,75 cm e di pesare 55 Kg.

Aveva anche dichiarato di avere diversi difetti, tra cui quello di essere egoista, volubile e piuttosto disordinata, ma di compensarli con pregi sicuramente apprezzabili, come l’essere solare, estroversa e gentile.

Dal momento che Il Grande Fratello era (ed è) sempre stato saldamente nelle mani di Mediaset, forse Eleonora Daniele decise di “ingraziarsi” l’uomo più potente dell’azienda (e che all’epoca era “sceso in campo”, cioè in politica, da appena qualche anno) affermando che il personaggio pubblico che stimava di più fosse proprio Silvio Berlusconi.

Nonostante le sue aperte dichiarazioni di stima nei confronti di Silvio Berlusconi, il caso ha voluto però che nel corso degli anni Eleonora trovasse il suo posto come conduttrice sulle reti RAI.

Del resto, proprio nel corso della sua presentazione agli autori del Grande Fratello, la Daniele aveva affermato che quello che si aspettava di ricevere dall’esperienza nel reality era proprio la visibilità televisiva e la possibilità di fare quello che ha sempre desiderato, evidentemente lavorare in televisione, sogno che è riuscita ad avverare.

Il suo successo più duraturo è il programma Storie Vere, che conduce fin dalla sua nascita nel 2013 e che, dalla stagione 2017 – 2018 ha preso il nome di Storie Italiane, programma che conduce anche oggi con grande successo e seguito di pubblico.

Tra le altre cose, Eleonora ha dichiarato di aver programmato la nascita della sua primogenita Carlotta proprio in maniera che coincidesse con la pausa estiva del programma, che ha continuato a condurre tutti i giorni, anche nel pieno della pandemia di Coronavirus e con un pancione sempre più ingombrante, fino alla fine delle puntate previste dalla stagione.

La nascita di Carlotta è stata uno dei momenti più importanti nella vita di Eleonora, che aveva sempre dichiarato di desiderare moltissimo un figlio. La conduttrice si è definita una madre piuttosto ansiosa, che aveva lottato per non farsi mettere eccessivamente sotto pressione dalle nuove abitudini imposte dalla grave situazione sanitaria mondiale.

Pur desiderando altri figli, Eleonora si è dimostrata anche in questo frangente una donna forte e pragmatica, affermando di non voler chiedere troppo al suo corpo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Daniele Official (@eleonora_daniele_official)

La serenità familiare di Eleonora non è solo merito del suo carattere deciso, ma anche del grande affiatamento con il marito Giulio Tassoni. I due si erano conosciuti a una festa ospitata nel famosissimo locale Piper di Roma, ma la scintilla era scoccata durante una cena a casa di amici comuni.

Era il 2002 e, da allora, i due non si sono mai lasciati. Al contrario, la loro relazione è diventata sempre più forte, fino a condurli all’altare nel 2019, dopo ben 16 anni dal loro fidanzamento.

Vuoi continuare a giocare con Chedonna? Indovina gli altri personaggi famosi leggendo tutti gli articoli sui Vip da Piccoli

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Daniele Official (@eleonora_daniele_official)

Due anni fa Eleonora ha dichiarato che, al momento di indossare l’abito da sposa, non ha potuto evitare di commuoversi profondamente e oggi, a poco più di un anno dal grande giorno, è più innamorata che mai di suo marito.

Di quest’ultimo in realtà si sa davvero molto poco: solo che è il discendente di un famoso scrittore del ‘600 e che è un imprenditore che opera nel settore della cosmesi.