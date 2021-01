Se desiderate sfoggiare capelli mossi ma non sapete come fare, scopri i trucchi infallibili per farlo a casa.

Quante volte avete desiderato sfoggiare i capelli con le onde ma non avete tempo di andare dal parrucchiere, ma come potete risolvere? I capelli con onde sono belli da sfoggiare, ma potete farlo anche voi a casa senza alcuna difficoltà.

Sicuramente ci sono dei piccoli accorgimenti da seguire per poterli realizzare. Se avete la piastra sarà molto più facile perchè potete garantire delle onde a dir poco perfette, ma anche con phon e spazzola potete.

Noi di CheDonna.it siamo qui per darvi qualche piccolo consiglio su come asciugare i capelli per sfoggiare delle onde a dir poco perfette.

Desideri i capelli con le onde ma non sai come fare? Prova i trucchi infallibili

I capelli mossi si possono asciugare anche con phon e spazzola se non avete a disposizione la piastra. Scopri come farlo alla perfezione con entrambi le tecniche.

Quando desiderate cambiare il vostro look con una messa in piega diversa dal solito, quindi siete stanche dei solito capelli lisci ma li preferite con onde, quindi un pò mossi potete farlo anche a casa senza alcuna difficoltà. Sicuramente bisogna avere pazienza, se vuole garantire un’asciugatura perfetta.

Il primo step è fare lo shampoo sicuramente fate attenzione, perchè si commettono errori potete anche compromettere il risultato finale. Ecco qualche piccolo consiglio su come fare lo shampoo sena ricadere in errori.

Dopo averlo fatto, assicuratevi di avere sciacquato bene i capelli con acqua tiepida, poi applicate il balsamo e lasciate agire, poi sciacquate sotto acqua corrente e procedete all’asciugatura.

Se avete a disposizione la piastra procedete in questo modo applicate uno spray termo protettivo indispensabile per proteggere la chioma dallo stress termico del phon e piastra. Passate all’asciugatura con phon, solo quando la chioma sarà completamente asciutta, potete definire i capelli con la piastra.

Se avete una chioma lunga e folta si consiglia di dividere la chioma in più sezioni e poi asciugate una sezione alla volta. Oppure una tecnica veloce è realizzare una coda di cavallo alta. In entrambi i casi dovrete avvolgere ogni ciocca intorno alla piastra calda, creando una sorta di spirale. Lasciate per qualche secondo e non di più perchè rischiate di riscaldare troppo il capello.

Il trucco sta nel far cadere delicatamente la ciocca verso il basso. Procedete in questo modo ad asciugare il resto della chioma. Dopo avere terminato se desiderate una chioma molto più mossa, allora procedete così. Il trucco per farlo velocemente è di non fare la coda di cavallo ma iniziare ad avvolgere le ciocche a pochi centimetri dalla radice. Adesso si che potete sfoggiare una chioma molta mossa.

In assenza della piastra potete optare del phon con spazzola per realizzare onde perfette. Va fatta una premessa dopo avere fatto lo shampoo e applicato il balsamo asciugate un pò i capelli con il phon e poi dovete sempre dividere i capelli in sezioni. La spazzola per realizzare le onde deve essere rotonda con setole morbide, la grandezza dipende dalla vostra chioma, certo che occorrerà una voluminosa se avete una chioma folta.

Applicate il diffusore al phon e asciugate i capelli, ricordate di impostare la temperatura media, asciugate i capelli per bene e poi dividete la chioma in sezioni. Il segreto sta nell’avvolgere ogni ciocca intorno alla spazzola rotonda, ma dovete arrivare a metà lunghezza del capello. Poi sostituite il diffusore con beccuccio, avvicinate il phon ma non troppo ai capelli e poi srotolate la ciocca dalla spazzola e si procede con le altre sezioni.

Questa tecnica è consigliata se avete dimestichezza con la spazzola, in caso contrario non vi resta che utilizzare il classico rimedio delle trecce. Una tecnica veloce rispetto ai bigodini, ecco come procedere. Dopo aver fatto lo shampoo e applicato il balsamo e sciacquato dividete la chioma in sezioni e poi fate delle trecce e asciugate con il phon, distribuendo il calore in modo omogeneo. Dopo 3-4 ore sciogliete le trecce, sicuramente è inutile negarlo l’asciugatura con la piastra adatta renderà la vostra chioma a dir poco perfetta.

Se volete prolungare la messa in piega ecco qualche piccolo consiglio a riguardo

Se volete potete leggere i trucchi alternativi per poter realizzare a casa delle onde a dir poco perfette, cliccate qui.