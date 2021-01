Sonia Lorenzini vuota il sacco: “Un ex concorrente ci snobba in studio”

Sonia Lorenzini, in collegamento con Gabriele Parpiglia a Casa Chi, ha raccontato quello che accade dietro le quinte con un ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Sonia Lorenzini, nonostante la sua esperienza nella casa del GF Vip non sia durata come previsto, fuori dal programma racconta sempre succosi retroscena riguardanti la casa più spiata d’Italia. Spesso e volentieri, infatti, come rivelato da Gabriele Parpiglia, con quelle che accade dietro le quinte potrebbe girarsi un vero e proprio secondo reality show, visto che i colpi di scena non sembrano mancare.

Che cosa è successo questa volta? Il giornalista, durante l’ultima puntata andata in onda di Casa Chi, ha domandato all’ex tronista di Uomini e Donne, che recentemente ha difeso Natalia Paragoni dalle accuse, se è vero che qualcuno degli ex concorrenti quando arriva in studio non si fila nessuno dei suoi compagni di viaggio, non rivolgendo la parola a nessuno standosene per tutta la durata della diretta al posto suo.

Sonia ha confermato l’indiscrezione raccontata da Parpiglia, rivelando anche il nome, già anticipato da lui, del concorrente in questione che di socializzare che gli altri non sembra proprio volerne sapere qualcosa. Di chi stanno parlando? Di Massimiliano Morra, che nemmeno durante la sua esperienza al GF Vip purtroppo è riuscito a costruire legami forti, passando un po’ inosservato, se non per le dinamiche esterne, agli occhi del pubblico del piccolo schermo.

Massimiliano Morra non interagisce al GF Vip: parla Sonia Lorenzini

Massimiliano Morra, come anticipato, non ha mai nascosto nemmeno durante la sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip di essere un uomo molto riservato, forse fin troppo, e lo stesso atteggiamento dimostrato sotto l’occhio vigile delle telecamere di canale 5 continua ad averlo anche al di fuori. Insomma, nonostante non sembri essere una persona particolarmente socievole, stando da quanto rivelato dagli ex concorrente, non si può di certo non dire che sia incoerente.

“Massimiliano non è pervenuto, confermo quanto si mormora in giro” ha esordito Sonia, che di recente è stata apprezzata dal web per i suoi look. “Se non fosse per l’ingresso iniziale negli studi, onestamente non lo vedrei proprio” ha rivelato. “Lui non parla mai con nessuno. Quando fa il suo ingresso, si limita a fare un saluto generico per poi sedersi e basta” h spiegato. “Quando la puntata finisce, lui si alza e se ne va” ha aggiunto.

“Io non ho mai avuto modo di conoscerlo, ma non l’ho visto interagire nemmeno con gli altri ex concorrenti” ha concluso. “Da quello che mi hanno raccontato gli altri, lui si comportava in questo modo anche all’interno della Casa” ha osservato. “Quindi non gli sta proprio simpatico nessuno“ ha aggiunto.

Dall’elezione della prima finalista all’emozionante incontro tra Francesco e Tommaso: rivedi qui la nuova puntata di #GFVIP 😍https://t.co/QOIczs12mu — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 26, 2021

La confessione di Sonia Lorenzini su Massimiliano Morra non ha stupito più di tanto il pubblico del piccolo schermo, in quanto, come rivelato da lei stessa, lui ha sempre assunto questo atteggiamento anche durante la sua esperienza nella Casa. Sarà forse per questo che non è riuscito a fare breccia nel cuore dei telespettatori?