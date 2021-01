Una nuova giornata ci attende ma sarà in salita o in discesa? Il nostro oroscopo è pronto a svelarlo a ciascuno dei dodici segni dello zodiaco.

Nuova giornata e voi, siete pronte a iniziare?

Scoprire te che cosa vi attende dietro l’angolo: le previsioni del nostro oroscopo guideranno voi e tutti i segni dello zodiaco verso numerosi nuovi successi. Basta solo esser preparate a tutto!

Oroscopo di oggi Ariete, Toro, Gemelli

Soldi, questa la croce e delizia odierna dei prossimi tre segni dello zodiaco: per alcuni arrivano colpi bassi per altri occasioni di rinascita.

Oroscopo oggi Ariete

Non tra le giornata migliori quella di oggi in cui, come se non bastasse, ci metteranno lo zampino anche alcune spese impreviste

Amore: 5

Lavoro: 7

Salute: 5

Oroscopo oggi Toro

Sulla via del successo oggi vi aiuta un pizzico di intuito extra che vi consente di anticipare tutte le mosse altrui.

Amore: 8

Lavoro: 6

Salute: 6

Oroscopo oggi Gemelli

Periodo di riassestamento per le vostre finanze: forse ancora non potete scialacquare ma siete sulla giusta strada

Amore: 7

Lavoro: 8

Salute: 7

Oroscopo di oggi Cancro, Leone, Vergine

La pazienza sarà una virtù da ritrovare oggi per i prossimi tre segni, un’ancora di salvezza che potrebbe sembrare perduta.

Oroscopo oggi Cancro

Portate pazienza, siate ricettive e i risultati arriveranno: il segreto sarà non accelerare troppo in vista del traguardo

Amore: 8

Lavoro: 7

Salute: 7.

Oroscopo oggi Leone

Siete piene di risorse, ma se non vi sentite indispensabili perdete subito motivazione. Le poche conferme sul lavoro infatti vi hanno già messe a terra.

Amore: 7

Lavoro: 6

Salute: 6

Oroscopo oggi Vergine

I saldi vi tentano e non solo per acquisti personali ma anche per fare qualche regalo a chi amate di più.

Amore: 7

Lavoro: 6

Salute: 6

Oroscopo di oggi Bilancia, Scorpione, Sagittario

I giusti stimoli mettono oggi le ali ai prossimi tre segni anche se uno tra loro non sarà proprio al massimo della forma. Di chi stiamo parlando? Scopriamolo insieme.

Oroscopo oggi Bilancia

La salute non è al top e la vostra mentre si fossilizza proprio lì, temendo non solo per voi stesse ma anche per i vostri cari.

Amore: 6

Lavoro: 7

Salute: 6

Oroscopo oggi Scorpione

Le muse oggi sembra esser al vostro fianco: basta un non nulla e la vostra creatività si accende come per magia.

Amore: 9

Lavoro: 8

Salute: 6.

Oroscopo oggi Sagittario

Oggi la giusta ondata di adrenalina prende il sopravvento e vi spinge a dare il meglio di voi sul lavoro: è il momento di risollevarsi.

Amore: 7

Lavoro: 6

Salute: 7.

Oroscopo di oggi Capricorno, Acquario, Pesci

Gli ultimi tre segni di oggi sembrano destinati a risentire molto del clima che li circonda: per alcuni vibrazioni positive per altri decisamente meno.

Oroscopo oggi Capricorno

Intorno a voi non si respira sempre un umore positivo e in parte ciò vi influenza negativamente

Amore: 6

Lavoro: 6

Salute: 6

Oroscopo oggi Acquario

L’amore può presentarsi sotto forme sempre diverse: a voi il compito di tenere occhi e orecchie ben aperti per non farvelo sfuggire

Amore: 6

Lavoro: 7

Salute: 9.

Oroscopo oggi Pesci

Sul lavoro la situazione si complica e non solo dal punto di vita economico: è decisamente tempo di fare chiarezza

Amore: 10

Lavoro: 6

Salute: 7.



Ricorda, l’oroscopo è un divertimento, un modo leggero per iniziare la giornata, non certo una scienza esatta sulla quale basare le proprie scelte di vita: siate sempre consapevoli di voi stesse e siate le registe di ogni vostra giornata.