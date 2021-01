Questo è il vero motivo per cui due persone stanno insieme

Alcuni ricercatori hanno individuato il vero motivo grazie al quale una coppia resta insieme a lungo e non è ovvio come potrebbe sembrare.

Da quanto tempo state insieme al vostro partner? vi siete mai chiesti perché continuate a stare con lui e non avete optato per un nuovo partner? Sicuramente le motivazioni sono molteplici, ma nel caso in cui siete rimasti al fianco del vostro amato e non lo cambiereste con nessun altro, probabilmente avete capito qual è la condizione che fa davvero funzionare le cose in coppia.

Perché scegliamo di restare insieme ad una persona? La scienza rivela il vero motivo

L’amore è una sentimento dinamico, sappiamo tutti che all’inizio è tutto meraviglioso, perfino i difetti dell’altro sono così … fantastici. Col passare del tempo, l’affievolirsi delle pulsazioni sessuali iniziamo a vedere le cose diversamente, diciamo che le vediamo per come sono veramente senza l’abbaglio dell’innamoramento iniziale.

Ma stare insieme ad una persona è una scelta, non ci obbliga nessuno, spesso è una scelta che si compirebbe ogni giorno, perché? perché lui/lei e non un’altra persona? Cosa ha in più rispetto a tutti gli altri? Secondo la scienza questa persona l’hai scelta una volta e la sceglieresti ogni giorno per un motivo molto preciso che te la fa amare ogni giorno di più.

Non è un caso se tra tutte le persone del mondo hai un prescelto e la risposta non è perché lo ami, o meglio l’amore va alimentato ogni giorno è un lavoro continuo e costante che richiede impegno, se ami una persona è perché esiste questo impegno.

Oggi vi riveliamo la conclusione di un recente studio che avrebbe determinato il vero motivo per il quale restiamo con una persona, il motivo per il quale una comune relazione si trasforma in una ottima relazione di coppia.

Lo studio in questione è stato condotto da ricercatori della McGill e dalla Concordia University di Montreal (Canada). Lo studio ha esaminato 153 coppie eterosessuali canadesi.

L’obiettivo dello studio era quello di capire il fattore principale che nutre la relazione a lungo termine, in parole povere cosa spinge le persone a stare insieme al di là dei vincoli sociali o familiari.

La conclusione dello studio è stata che il motivo principale che tiene unite le coppie è il raggiungimento di obiettivi comuni, questo aspetto determinerebbe il benessere personale e la soddisfazione nella coppia.

Ogni persona si sente meglio se riesce ad essere la versione migliore di se stesso e spesso per esserlo si pone degli obiettivi per raggiungere i quali il supporto del partner diventa fondamentale, una sorta di gioco di squadra indispensabile per la riuscita dell’obiettivo di uno dei partner.

Facciamo l’esempio di un partner che vorrebbe tanto smettere di fumare. Se l’altro continua ad accendersi una sigaretta dietro l’altra davanti a lui questo cederà alla tentazione e non riuscirà a raggiungere il suo obiettivo, d’altra parte se avesse un partner più attento, che evita di fumare in presenza dell’altro, raggiungere l’obiettivo di smettere di fumare sarebbe più semplice e il gesto verrebbe notato e ripagato con un atteggiamento simile, il che unisce molto le due persone.

Sostenersi non è così ovvio come potrebbe sembrare, significa mettere i bisogni dell’altro davanti ai propri. Facciamo un altro esempio: la dieta. Poniamo il caso che il marito si senta in sovrappeso e desideri perdere qualche kg. La moglie in considerazione di ciò ha due possibilità:

continuare a preparare i piatti di sempre e non rinunciare a fare delizie e dolci ricchi di tentazione Decidere di cucinare cibi leggeri e dietetici

Nel caso in cui la moglie decida di optare per l’opzione due avrà deciso di supportare l’altro in qualcosa che per lui è importante e alla fine, avrà migliorato la qualità della relazione.

Lo studio ha dimostrato che in un rapporto fondato sull’amore il livello di motivazione personale individuale ha un grande peso. Decidere di migliorare la relazione procedendo mediante la realizzazione degli obiettivi reciproci facendoli divenire obiettivi comuni, trasforma una comune relazione in una ottima relazione. Aumentando il livello di benessere percepito, entrambi i partner tenderanno a fare ciò che rende felice l’altro e la relazione, una virtù che non è alla portata di tutti.