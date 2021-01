Manuela Ferrera, l’ex meteorina senza freni: “Perchè è finita con Higuain”

By

Manuela Ferrera, ex meteorina di Mediaset, rivela alcune indiscrezioni sulla fine della love story con il calciatore Gonzalo Higuain: i motivi della rottura a “TikiTaka”.

Manuela Ferrera torna alla ribalta. Stavolta il fisico non c’entra, almeno in parte. La celebre indossatrice ed ex meteorina sui canali Mediaset ha fatto alcune rivelazioni nel corso della trasmissione sportiva di Piero Chiambretti “TikiTaka”: al centro della disputa la relazione avuta con il calciatore Gonzalo Higuain.

L’ex attaccante di Milan e Juventus, ora in forza all’Inter Miami di Beckham, è finito nell’occhio del ciclone dopo che la giovane ha ammesso: “Ci siamo lasciati perché gli piacevano troppo le donne volgari”. La Ferrera, nello specifico, ha usato un altro termine. Ben più circostanziato e meno vago. A quel punto Chiambretti, pungolato anche dagli altri presenti, fra cui il giornalista Giuseppe Cruciani, ha chiesto ulteriori spiegazioni in merito.

Manuela Ferreira, che stoccata a Higuain: la rivelazione a “TikiTaka”

Manuela Ferrera ha risposto senza esitazione: “Sono quelle donne che pensano solo ai rapporti intimi in modo viscerale e spinto”. La situazione negli studi è degenerata, fra risatine e doppi sensi di vario genere. Al punto che, poi, la vicenda ha coinvolto anche la stampa internazionale e Piero Chiambretti è dovuto intervenire (nel corso della puntata scorsa della trasmissione) per fare ulteriormente chiarezza. Secondo le indiscrezioni della ragazza, il calciatore aveva dei gusti particolarmente conturbanti. Motivo per cui la liaison sarebbe finita.

La diatriba è proseguita con attenzione anche al presente: nella vita della Ferrera ci sarebbe un altro calciatore di cui, però, al momento, l’identità è riservata. Gioca in Serie A ed è un attaccante: gli unici indizi trapelati dalla modella. Non sono mancati gli apprezzamenti a Chiesa e Bernardeschi, talenti e volti nuovi del nostro campionato, ma l’indossatrice non si sbottona ulteriormente sull’argomento.

Dopo Higuain c’è un nuovo amore che ha rubato il cuore della giovane, chissà quali prospettive avrà questa love story e soprattutto se usciranno altre curiosità. Bisogna soltanto aspettare le prossime puntate di “TikiTaka”, in cui potrebbe – ma non è detto – arrivare anche l’eventuale replica del centravanti argentino. Protagonista inconsapevole di questi intrecci.