Scopri qual è l’atteggiamento da non mettere mai in atto con le persone a cui tieni in base al loro segno zodiacale.

Quanto teniamo a qualcuno, l’ultima cosa che vorremmo è ferirlo o farlo star male. Purtroppo, però, anche conoscendoci bene, può capitare di ferire inavvertitamente gli altri e tutto semplicemente dicendo o facendo le cose in modo del tutto spontaneo. Sebbene sia praticamente impossibile prevedere cosa può far soffrire chi abbiamo davanti, ci sono alcuni particolari sui quali ci si può basare per avere almeno un’idea generale. Ed uno di questi arriva proprio dall’influenza che le stelle hanno su ognuno di noi. Per questo motivo, oggi scopriremo qual è l’atteggiamento che può ferire chi abbiamo accanto e che quindi dovremmo assolutamente evitare.

L’atteggiamento che fa male ai vari segni zodiacali

Ariete – Dare per scontati i suoi modi di fare

Ai nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete piace sentirsi originali ed imprevedibili. Per questo motivo, tra le cose che li fanno star male c’è l’avere a che fare con persone che presumono di conoscerli al punto da poterne prevedere pensieri e azioni. Ancor di più, restano colpiti in modo negativo quando si tende a dare per scontati certi loro modi di fare. A prescindere dal fatto che tendano o meno a ripeterli, quindi, per non farli star male è importante considerare ogni situazione come a se stante e agire sempre come se non si conoscesse affatto la loro possibile reazione.

Toro – Preferirgli qualcuno

I nativi del segno zodiacale del Toro amano sentirsi al centro dell’attenzione delle persone che amano. Per questo motivo, lasciargli intendere di preferire qualcuno a loro è qualcosa che tende a ferirli nel profondo rendendoli gelosi e di pessimo umore. A prescindere dal rapporto che si ha con loro è quindi molto importante prestare sempre attenzione a non urtarli. E l’unico modo per farlo è trattarli sempre dandogli la massima importanza. Inoltre sono da abolire paragoni con terzi. Cosa che non tollererebbero mai e in nessun caso.

Gemelli – Criticarli

I nati sotto il segno zodiacale dei Gemelli sono particolarmente permalosi. Per questo motivo, tendono a restarci male quando si sentono criticati. Pur essendo consapevoli dei loro difetti, non amano che qualcuno glieli rinfacci. E quando ciò avviene ci rimangono davvero male. Inoltre, essendo anche a loro modo vendicativi, potrebbero arrivare ad incrinare i rapporti, rendendo le cose davvero difficili. Se si ha qualche appunto da fargli, quindi, è importante trovare sempre il modo giusto per farlo e parlargli in privato. Non c’è niente di peggio, infatti, di una critica ricevuta in pubblico.

Cancro – Metterli da parte

I nativi del segno zodiacale del Cancro sono persone estremamente insicure, sopratutto quando hanno a che fare con le persone alle quali tengono. Per questo motivo, finiscono con il soffrire facilmente davanti ad ogni forma di rifiuto. In modo particolare, se c’è una cosa che detestano, questa è il sentirsi messi da parte. Cosa che può avvenire davanti ad un cambio improvviso di programma, ad un no o ad una decisione presa senza consultarli. La verità è che ferirli è davvero semplice, motivo per cui è importante andarci sempre con i piedi di piombo e riflettere bene prima di agire. Perché quando se la prendono, farli tornare di buon umore è davvero difficile.

Leone – Dare più importanza a qualcun altro

I nati sotto il segno zodiacale del Leone amano sentirsi al centro del mondo, sopratutto quando sono tra persone che reputano amiche. Vedere che qualcuno da improvvisamente importanza ad un’altra persona li ferisce nel profondo, portandoli ad essere estremamente competitivi. Ciò, genera ovviamente un cambiamento di umore da parte loro che tendono a diventare anche aggressivi se sentono una minaccia troppo grande. Per evitare di ferirli, è quindi importante fargli capire che vengono considerati sempre in modo importante e che non c’è nessuno che potrebbe eguagliarli o, ancor peggio, superarli ai nostri occhi.

Vergine – Non credergli

I nativi del segno zodiacale della Bilancia amano pensare di essere indispensabili per gli altri. E ciò li porta ad esprimere spesso giudizi non richiesti o a dare consigli a chiunque si trovino dinanzi. Non ascoltarli o non credere a quanto dicono è una cosa che li ferisce e che li fa star male. Quando accade, infatti, si sentono colpiti in prima persona arrivando a temere di non valere abbastanza. Un pensiero che li indispone e che li spinge ad agire anche in modo aggressivo. Per andare d’accordo con loro e, sopratutto, per non ferirli è quindi molto importante ascoltarli sempre e fargli capire che la loro opinione è sempre importante e che pertanto viene sempre presa in grande considerazione.

