Anticipazioni Uomini e Donne: il clamoroso ritorno dell’ex dama più discussa

Anticipazioni Uomini e Donne registrazione 26 gennaio: in studio torna una delle ex dama del parterre del trono over più discusse.

Un clamoroso ritorno nel parterre del trono over di Uomini e Donne è stato annunciato nel corso della registrazione del 26 gennaio come fanno sapere le anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle News. Tornata ad essere single, una dama del passato della versione senior del programma di Maria De Filippi ha deciso di riprovare a cercare l’amore nel parterre del trono over.

Un ritorno che, sicuramente, spiazzerà il pubblico che non si aspettavano di rivederla in studio. La dama è una delle donne più belle che abbiano partecipato alla trasmissione. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Anticipazioni Uomini e Donne: il ritorno di Pamela Barretta

Dopo il ritorno di Riccardo Guarnieri che, chiusa definitifivamente la storia con Ida Platano ha deciso di tornare a Uomini e Donne dove ha ricominciato a frequentare, tra alti e bassi, Roberta Di Padua, nella registrazione di Uomini e Donne del 26 gennaio, c’è stato un altro clamoroso ritorno ovvero quello di Pamela Barretta. Mentre l’ex Enzo Capo è pronto a sposarsi, Pamela ha deciso di ricominciare a cercare l’amore nel parterre del trono over di Uomini e Donne.

Nella sua precedente esperienza, Pamela è stata molto corteggiata. Bellissima e con un carattere molto forte, la Barretta si è spesso tuffata nelle storie sperando di aver trovato il suo princip azzurro. Tuttavia, dopo alcuni mesi, anche la storia con Enzo Capo è finita, ma oggi, Pamela è pronta a ricominciare. Troverà l’amore della sua vita tra i cavalieri attualmente presenti in trasmissione?

Tra gli ultimi arrivati spicca Calogero detto Gero che ha colpito tutti per il suo fascino mediterraneo. Il 36enne di Agrigento, arrivato da poco in trasmissione, sta cominciando a conoscere le dame del parterre. Il ritorno di Pamela Barretta lo colpirà? In attesa di scoprire anche come reagiranno Gianni Sperti e Tina Cipollari al ritorno di Pamela, il pubblico aspetta la messa in onda della puntata con Pamela nuovamente seduta tra le dame del parterre del trono over.