Al Bano Carrisi insinua il dubbio sul vaccino: “C’è da fidarsi?”

Al Bano Carrisi, ospite da Mario Giordano a Fuori Dal Coro, ha espresso tutte le sue perplessità in merito al vaccino che garantisce una certa protezione contro il covid – 19.

Al Bano Carrisi è uno dei personaggi più amati del piccolo schermo degli italiani e non. La sua voce, durante il corso della sua onorata carriera, ha emozionato il mondo intero e per molte persone è diventato un vero e proprio punto di riferimento. Per questo motivo in molti sono curiosi di conoscere il suo punto di vista non solo sulla delicata situazione che stiamo vivendo ma anche il primo vaccino anti covid.

Il Leone di Cellino San Marco non si è di certo risparmiato, rivelando in più occasioni il suo punto di vista. Iconica, ormai, è diventata la sua battuta, ad inizio pandemia, quando in collegamento con Mara Venier a Domenica In aveva dichiarato speranzoso che come l’uomo è riuscito a distruggere i dinosauri così riuscirà ad abbattere questo terribile virus che da un anno a questa parte ha piegato il mondo intero.

Al Bano, che è stato protagonista di un retroscena da Eleonora Daniele, anche se non li dimostra affatto vista la grinta e la forza che esprime ogni volta che si trova sul palco, non è più tra i giovanissimi e per questo motivo presto potrebbe essere chiamato, come molti suoi colleghi e coetanei, a sottoporsi al vaccino ma lui accetterà, considerato che la scelta di vaccinarsi in Italia è facoltativo, di sottoporsi alla vaccinazione? Intervistato a Fuori dal coro da Mario Giordano, ha rivelato il suo punto di vista non nascondendo di avere molti dubbi sul vaccino.

Fuori Dal Coro: Al Bano Carrisi esprime le sue perplessità sul vaccino

Intervistato a Fuori Dal Coro, Al Bano Carrisi ha rivelato di non essere sicuro al 100% del vaccino che è stato ideato al fine di distruggere il virus che da qualche tempo a questa parte sta piegando il mondo intero. Per questo motivo, ai microfoni di Mario Giordano su Rete 4, ha rivelato che non se accetterà di farsi somministrare la cura o meno, confidando che deciderà il da farsi quando sarà contattato dallo staff della ASL per recarsi per la struttura ospedaliera più vicina per avere la sua dose.

“Non so se lo farò o meno, quando mi chiameranno vedrò come sto con la testa“ ha esordito il cantante in diretta su rete 4, tra l’atro di recente è stato protagonista di una confessione della sua compagna Loredana Lecciso. “Mi chiedo se c’è da fidarsi“ ha proseguito il Leone di Cellino San Marco senza mascherare i dubbi che prova nei confronti della cura. “Io mi pongo questa domanda” ha poi aggiunto prima di concludere il suo pensiero. “Ho avuto modo di leggere gli ultimi risultati pubblicati e hanno lasciato qualche dubbio“ ha concluso.

Il cantante, purtroppo, non è l’unico a pensarla in questo modo. In quanto numerosi suoi colleghi, appartenenti al mondo dell’arte e dello spettacolo, sembrano essere del suo stesso parere. Una su tutti Heather Parisi che ha dichiarato di non aver trovato risposte soddisfacenti per quanto riguarda il vaccino e per questo motivo lei e gli altri membri della sua famiglia hanno scelto di non sottoporsi a tale cura. Oltre a loro, però, c’è anche chi sostiene la campagna del vaccino, affermando che contrariamente a quanto i loro colleghi possano pensare, lo faranno e come. Gina Lollobrigida, ad esempio, ha scelto di farlo. Così come anche Maurizio Costanzo e Lino Banfi che ha perfino proposto a Mara Venier, durante un recente collegamento con Domenica In, di volerlo fare in diretta per dare il buon esempio al pubblico.

Al Bano ha dubbi sul vaccino anti covid, non nascondendo che non sa ancora se si sottoporrà o meno a tale misura preventiva. Il cantante cosa deciderà?