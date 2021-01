Uomini e Donne, ex del Trono Over spiazza tutti e annuncia: “Mi sposo!”

Un ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne ha annunciato che presto convolerà a nozze. L’annuncio ha spiazzato i fan del programma perché la sua storia d’amore è nata da poco.

Uomini e Donne ha dato modo a numerosi personaggi di trovare l’amore della propria vita. A volte però le favole che nascono al centro dello studio non proseguono come i diretti interessati, e il pubblico che da casa segue tutto, come avrebbero voluto. Anche se nulla poi è perduto perché una volta terminata la relazione, c’è sempre tempo per trovare l’amore e capita che si trovi proprio fuori dagli studi Elios di Roma.

E’ il caso di Enzo Capo che, una volta terminata la loro relazione al Trono Over, e se ne sono detti di tutti i colori, ha trovato l’amore al fianco di Lucrezia Massimo. I due sono fidanzati da quasi un anno e hanno deciso di convolare a nozze. Ad annunciarlo è il diretto interessato durante un’intervista rilasciata alla pagina Fralof, raccontando al pubblico della rete di essere pronto per quanto grande passo e che hanno perfino scelto la data delle nozze che, salvo imprevisti, dovrebbero avvenire proprio quest’anno.

Enzo Capo si sposa dopo Uomini e Donne: l’annuncio a sorpresa

Enzo Capo, dopo l’esperienza a Uomini e Donne che non si è conclusa nel migliore dei modi, sembrerebbe aver finalmente trovato l’amore della sua vita e non vede l’ora di poter coronare il suo sogno d’amore che, come anticipato, salvo imprevisti la data dovrebbe essere il 28 giugno. Una data che non è stata affatto scelta a caso della coppia, ma che ha attribuito a questo giorno uno specificato significato. Quale? I due si sono conosciuti proprio durante questo giorno!

“Abbiamo scelto anche la data in cui celebrare il giorno del nostro matrimonio” ha esordito l’x cavaliere di Maria De Filippi. “Sarà il 28 giugno” ha spiegato. “Abbiamo optato per questa data perché segna proprio il giorno in cui ci siamo conosciuto e vogliamo che durante questo giorno si celebri il nostro amore“ ha aggiunto, fornando un motivo più che valido sul perché hanno scelto proprio questa data per le nozze.

“Vorremo che il nostro giorno sia spettacolare” ha poi proseguito. “Una bellissima, perché non ho intenzione di fare quel classico matrimonio standard dove si sta seduti” ha confidato. “Voglio proprio un bel party, mentre lei era più intenzionata ad un concerto perché le piacciono queste cose in stile americano” ha concluso. “Voleva mettere su un vero e proprio show“ ha aggiunto.

Enzo Capo ha trovato l’amore dopo Pamela Berretta. Ora il cavaliere ha definitivamente voltato pagina dopo l’esperienza a Uomini e Donne e non vede l’ora di poter celebrare il giorno del matrimonio insieme alla donna con cui spera di poter condividere tutta la sua vita.