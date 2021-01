Ecco una nuova sfida per il tuo cervello, sei pronto a risolvere questo enigma di logica? Devi solo indovinare quanti sono i buchi su questa maglietta.

Ecco un nuovo test di logica che ti chiede di concentrarti e di non rispondere in modo affrettato perché la risposta non è così ovvia come sembra e potresti aver bisogno di affidarti alla tua dote di analisi e alla logica per capire la risposta.

Test: quanti buchi ci sono in questa maglietta?

Stimola le tue doti logiche con questo enigma apparentemente semplice, ma valuta bene, ci sono dei dettagli che potrebbero sfuggirti. Hai capito quanti sono i buchi di questa maglietta? Le possibili risposte sono: 2, 4, 6 e 8. Qual è la tua scelta?

Se vuoi scoprire qual è la risposta corretta clicca sulla pagina successiva, troverai la foto della soluzione.