Rosalinda Cannavò piange dopo l’incontro col fidanzato Giuliano: “Ho paura”

Rosalinda Cannavò piange dopo l’incontro con il fidanzato Giuliano Condorelli: “Ho paura di rivivere quell’incubo”.

Rosalinda Cannavò piange dopo l’incontro con il fidanzato Giuliano Condorelli. Dopo la diretta con Alfonso Signorini, mentre gli altri inquilini della casa chiacchieravano in veranda, si è rifugiata nella sauna lasciandosi andare alle lacrime mentre ripensava al confronto con il fidanzato.

Raggiunta da Andrea Zelletta e Maria Teresa Ruta, la Cannavò si è lasciata andare ad uno sfogo tirando fuori il proprio malessere. Giuliano ha lasciato le chiavi del suo appartamento a Rosalinda con cui è fidanzato da nove anni, la la siciliana ha preferito prendersi del tempo per poi lasciarsi andare alle lacrime.

Rosalinda Cannavò piange dopo l’incontro con il fidanzato Giuliano: “Dopo un mese di convivenza mi ha detto che non era più innamorato di me”

Tra le lacrime, Rosalinda, dopo l’incontro con il fidanzato Giuliano Condorelli, si è sfogata con Andrea Zelletta e Maria Teresa Ruta. “Non sono lucida, non mi ricordo neanche cosa gli ho detto. Non gli voglio fare male”, ha detto Rosalinda. Maria Teresa Ruta ha provato in tutti i modi a rassicurare la ragazza. “Parlavano i tuoi occhi per te, facevano capire che hai un dubbio”, ha detto la Ruta.

Più volte, Rosalinda, da quanto è nella casa del Grande Fratello Vip, ha chiesto un confronto al fidanzato e, soprattutto, delle dimostrazioni avendo voglia di dare una svolta alla propria vita. Nonostante le parole di Giuliano e la sua decisione di dare il via ad un nuovo progetto di vita insieme.

Tuttavia, le parole di Giuliano non sono bastate a rassicurare Rosalinda che, tra le lacrime, ha tirato fuori anche il malessere per l’accaduto: “Mi ha regalato le chiavi di casa, ma sono già andata a vivere da lui in passato, ma dopo un mese me ne sono andata perché mi aveva detto che non era più innamorato di me. Ho paura di rivivere quell’incubo”.

Alla fine, con l’aiuto di Dayane Mello, Maria Teresa e Zelletta sono riusciti a consolare Adua consigliandole di viversi il resto dell’esperienza e di affrontare poi il discorso quando tornerà alla sua vita di sempre.