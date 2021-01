Per il 27 Gennaio 2021 il meteo prevede una bella e gelida giornata invernale, con poche precipitazioni solo alle estremità della penisola.

L’Italia sta attraversando un periodo di alta pressione, che assicurerà tempo stabile e soleggiato su gran parte delle regioni italiane, con pochissime eccezioni. Solo le estreme regioni settentrionali saranno interessate da nevicate di scarsa intensità e in serata piogge e temporali interesseranno l’estremo meridione della penisola.

I venti continueranno a essere moderati da nord ovest e renderanno moderatamente mossi i mari del bacino del Mediterraneo.

Le temperature minime affronteranno un certo calo nel corso della giornata, mentre le massime non subiranno grandi variazioni.

Previsioni per il Nord Italia

In mattinata gran parte dei cieli del Nord Italia saranno interessati da una nuvolosità diffusa, più fitta in corrispondenza di Veneto e Friuli. Sulle più alte cime delle Alpi si prevedono nevicate non eccessivamente intense ma certamente prolungate e destinate ad aumentare di intensità nel corso della giornata.

Su Val D’Aosta, Piemonte, Lombardia e Trentino si attendono quindi precipitazioni nevose piuttosto intense nel pomeriggio e solo poco più scarse in serata.

Sulla Val Padana il cielo sarà velato o poco nuvoloso ma non sono attese precipitazioni.

Le temperature minime torneranno sotto lo zero dopo diversi giorni di tregua. In particolare Bolzano torna a una minima di -12° per risalire soltanto fino ai 0° nelle ore più calde della giornata. Trento sarà invece a -5° di minima e 6° di massima. Torino farà registrare invece una minima di -4° e una massima di 6°, ma anche Aosta e Milano scenderanno sotto lo zero con minime di -3° e massime di 5°.

Previsioni per il Centro Italia e la Sardegna

Dopo una mattinata dal cielo sereno o poco nuvoloso il Centro Italia sarà coperto da uno strato progressivamente più denso di nubi che, però, non porteranno piogge nel corso di tutto il giorno.

Unica eccezione a questo stato di cose è la Sardegna, sulla quale si attende un cielo parzialmente nuvoloso ma con lievi precipitazioni sulle coste occidentali dell’isola. Le piogge andranno diminuendo di intensità nel corso della serata, che vedrà qualche precipitazione residua soltanto sulla provincia di Nuoro.

Anche le temperature del Centro Italia andranno spesso sotto lo zero: a L’Aquila si attendono -5° di minima e 5° di massima, mentre a Perugia e Campobasso le minime saranno ancora più basse, con -4° di minima e sempre 5° di massima. Sopra lo zero invece le minime della Capitale: a Roma si prevedono 3° di minima e 10° di massima. Molto più sopportabili le temperature di Genova, con 5° di minima e 10° di massima. Cagliari vedrà invece il termometro oscillare dai 9° di minima fino ai 14° di massima.

Previsioni per il Sud Italia e la Sicilia

Il Sud Italia comincerà la giornata del 27 Gennaio 2021 con un cielo soleggiato e condizioni meteo stabili, con piogge leggere solo sul Gargano.

Nel corso delle ore però il cielo sarà coperto da una nuvolosità omogenea che porterà piogge pomeridiane e serali sulla Sicilia, dove sono previsti temporali serali sulla provincia di Trapani.

Le temperature saranno molto basse anche sul Sud Italia, con Campobasso a -4° di minima e 5° di massimo e Catanzaro a 0° di minima e 9° di massima. Estremamente basse anche le temperature minime previste a Napoli, dove il termometro segnerà 2° di minima e 10° di massima. Molto più alte invece le temperature di Palermo, che partirà da una minima di 9° e una massima di 13°.