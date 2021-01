Isola dei Famosi: Sossio Aruta nel cast? Lui rompe il silenzio e svela tutto

L’Isola dei Famosi dovrebbe tornare sul piccolo schermo degli italiani a marzo e si è mormorato anche della partecipazione di Sossio Aruta, ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, ma lui ci sarà davvero? Su Instagram ha rotto il silenzio raccontando tutta la verità.

L’Isola dei Famosi, salvo imprevisti, dovrebbe tornare con un’edizione nuova di zecca a partire da marzo, iniziando la messa in onda subito dopo la fine del Festival di Sanremo. Un ritorno in grande stile quello del reality show di canale 5 che dopo essere stato in panchina per qualche tempo è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani. Questa volta con un cambio alla conduzione, visto che a presentare il tutto non ci sarà più Alessia Marcuzzi ma Ilary Blasi.

Per quanto riguarda i concorrenti, tutto al momento tace. Da qualche tempo però si è mormorato della presenza di Sossio Aruta nel cast in quanto non ha mai fatto mistero che gli piacerebbe provare quest’esperienza e perché no, fare anche la proposta di matrimonio alla sua Ursula Bennardo, conosciuta negli studi di Uomini e Donne, a cui hanno fatto ritorno di recente beccandosi qualche critica da parte del pubblico, ma lui approderà davvero sull’Isola?

Inondato di tantissimi direct, Sossio Aruta ha rotto il silenzio sull’Isola dei Famosi, rivelando una volta e per tutte se prenderà parte o meno a quest’edizione del programma.

Sossio Aruta non sarà all’Isola dei Famosi 2021: le sue parole

Sossio Aruta, a malincuore, ha smentito di essere nel cast dell’Isola dei Famosi 2021, sfumando tutte le speranze del pubblico del piccolo schermo che sperava di vederlo alle prese tra i naufraghi di quest’anno, visto che il suo ingresso al Grande Fratello Vip della precedente edizione aveva scosso e non poco gli animi tra gli abitanti della casa più spiata d’Italia.

“Tanti sono i messaggi che sto ricevendo in questi giorni, che manco riesco a contarli, sulla mia possibile partecipazione all’Isola dei Famosi” ha esordito Sossio sul suo profilo Instagram. “Per questo motivo ho deciso di rompere il silenzio e di comunicarvi che non faccio parte del cast di Ilary Blasi“ ha proseguito. “Ho deciso di scrivervi queste parole anche per dirvi grazie perché mi avete dimostrato tantissimo affetto e tutto questo mi commuove” ha poi concluso. “Volevo ringraziarvi per esserci sempre e in futuro chissà che io non partecipi realmente al programma” ha aggiunto. “Mai dire mai”.

Sossio Aruta non sarà all’Isola dei Famosi, tra l’altro di recente Eva Henger è tornata a scagliarsi contro il programma, e tutto sembra tacere anche per quanto riguarda gli altri possibili concorrenti del programma.

Il pubblico del piccolo schermo sembra essere piuttosto dispiaciuto nel non vedere Sossio all’Isola dei Famosi, ma sicuramente gli autori del programma sapranno trovare una valida alternativa. Tant’è che negli scorsi giorni si è perfino mormorata la presenza dell’ex fidanzato di Tommaso Zorzi, che dovrebbe approdare al programma dopo lo scandalo che lo ha colpito nelle scorse settimane.