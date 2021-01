Scopri se il tuo modo di essere è troppo competitivo o se, al contrario, dovresti imparare ad esserlo di più.

Essere competivi è qualcosa che può più o meno appartenerci e che può presentarsi in determinati momenti della vita. Si può esserne consapevoli o andare avanti in modo del tutto ignaro. Esserlo però cambia sicuramente il modo di vivere le situazioni così come il modo di fare.

Lo spirito di competizione può dipendere da tanti fattori tra i quali possono rientrare il carattere, le esperienze vissute e persino l’influenza che le stelle hanno su ognuno di noi. Oggi, ci concentreremo proprio su quest’ultimo aspetto, cercando di analizzare se e quanto siamo competitivi. Un modo per conoscerci meglio e per avere un’idea più ampia sul nostro modo di agire davanti alle sfide.

Quanto sei competitiva? Ecco la risposta delle stelle in base al tuo segno zodiacale

Ariete – Estremamente competitiva

Possiamo dire senza paura di sbagliare che, all’interno dello zodiaco, sei probabilmente il segno più competitivo tra tutti. Per te ogni più piccola situazione può dare vita ad una sfida. E quanto ritieni di trovartici dentro, l’accetti senza remore, sfoderando tutte le tue capacità per uscirne vincitrice. Vivere le sfide è ciò che ti fa sentire viva e che ti da la voglia di combattere al meglio. Una modalità che ti piace da sempre e nella quale ti senti perfettamente a tuo agio. Certo, ogni tanto rischi di esagerare, ma basta conoscerti per sapere che la tua non è cattiveria (non sempre almeno) quanto effettiva voglia di metterti alla prova e (ovviamente) di avere la meglio.

Toro – Competitiva solo quando serve

A te piace vivere in modo rilassato e ciò fa di te una persona che se può preferisce evitare le competizioni. C’è da dire, però, che hai un orgoglio tale che se qualcuno osa sfidarti cambi all’improvviso registro. Per le giuste cause sei infatti sempre pronta ad entrare in sfida e a farlo cercando di dimostrare che sei la migliore. Un campo di prova per il quale sapresti allenarti giorno e notte, infervorandoti come poche altre persone e impegnandoti a mille. Certo, perché tutto ciò avvenga devi sentirti davvero motivata o ritenere che ci sia bisogno di un tuo intervento risolutivo. Detto ciò, sai di poter dare il meglio di te quando serve. E ciò ti rende rilassata per il resto del tempo.

Gemelli – Competitiva quanto basta

Diciamo che la competizione non è il tuo pane quotidiano ma che quando serve o ne hai voglia sai come lavorarci su. Ambiziosa e particolarmente legata ai tuoi progetti sei infatti pronta a difenderli con le unghie e con i denti se qualcuno osa metterli in pericolo. E di solito è in questi frangenti che entri letteralmente in sfida, dando il meglio ed il peggio di te pur di ottenere i risultati che desideri. Per il resto del tempo preferisci seguire solo ciò che ti interessa, rilassarti e goderti il tempo libero. Il tutto con un atteggiamento così rilassato da far credere erroneamente a chi ti osserva che non saresti in grado di vincere una sfida. Ma, come già detto, basta davvero poco per tirar fuori la grinta e la voglia di fare necessarie per avere la meglio.

Cancro – Poco competitiva

Virtualmente forse sei anche competitiva, visto che tendi sempre a confrontarti con gli altri e a sperare di avere la meglio. La verità, però, è che nella vita preferisce goderti tutto ciò che di bello ti circonda. E, potendo scegliere, preferisci circondarti di persone con le quali ritieni di non dover mai sfidarti in quanto già vincitrice. Un modo alternativo per avere la meglio e che certamente non implica dispiego di energie. Attenzione, però, perché una vita così facilitata, alla lunga, potrebbe finire con l’annoiarti, spingendoti a desiderare di poter cambiare le cose. Molto meglio pensarci finché sei ancora in tempo, quindi.

Leone – Molto competitiva

Il tuo voler essere sempre a centro dell’attenzione, fa di te una persona estremamente competitiva. Basta infatti che qualcuno minacci anche solo lontanamenti di privarti dei tuoi privilegi perché in te si attivi la molla della sfida. E quando ciò accade, sappiamo tutti che non avrai pace fin quando non avrai ottenuto o dimostrato ciò che desideri. Di te, si può quindi dire che sei una persona parecchio competitiva ma che lo sei solo se il tuo “trono” viene minacciato. In caso contrario, potendo scegliere, preferiresti di gran lunga optare per una vittoria senza combattimenti. Una in cui tutti siano pronti a dichiare la resa ancor prima di sfidarti.

Vergine – Scarsamente competitiva

Essere competitiva non è una cosa che ti interessa particolarmente. Nella vita, infatti, ti piace vivere nel modo più tranquillo e rilassato possibile. Ciò fa di te una persona che davanti alle situazioni più varie preferisce evitare ogni sfida, arrivando all’obiettivo in modo diverso. Un modo di fare che ti riesce anche bene, sopratutto perché sai sempre come argomentare il motivo che ti spinge a non farti coinvolgere da quel punto di vista. Dopotutto quando si tratta di dare spiegazioni sei sempre piuttosto brava ed in grado di portare la ragione dalla tua parte.

Se vuoi scoprire se e quanto sono competitivi gli altri sei segni dello zodiaco, clicca su successivo.