Budino alla banana: gli ingredienti e la ricetta

Questo budino alla banana nasce dal cuore di chi lo ha pensato e presentato in modo davvero invitante:

“Ecco a voi un’ alternativa per una colazione leggera e sana oppure per una merenda dolce e sfiziosa.

Vi occorreranno pochissimi ingredienti e otterrete un budino sano e proteico davvero molto gustoso!”

Gli ingredienti

“-140 gr di latte di soia

-90 gr di albume

-2 gr di agar agar

-100 gr di banana matura”

Il procedimento

“Schiacciare la banana e mettere dentro ad un pentolino insieme a tutti gli altri ingredienti e portare a ebollizione. Quando inizia a bollire spegnete il fuoco fate raffreddare un paio di minuti e versare il composto in una tazza in ceramica e far solidificare in frigo per 2 orette. Una volta solidificato rovesciare il tortino in un piatto e decorare a piacere..io l’ho decorato con nocciole, burro di arachidi e granella di nocciole”

TEMPO DI PREPARAZIONE TOTALE 10 MINUTI