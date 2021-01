Perché Beatrice Valli non parla di sua sorella Ludovica? La verità

Ludovica e Beatrice Valli, note al pubblico per aver partecipato a Uomini e Donne, non parlano mai l’una dell’altra sui rispettivi profili Instagram, ma per quale motivo? La sorella maggiore ha svelato tutto.

Beatrice Valli è una delle ex protagoniste di Uomini e Donne più amate dal pubblico del piccolo schermo e della rete, ma lei non è di certo l’unico personaggio noto della sua famiglia. Oltre a lei, sempre all’interno del programma, è anche molto nota sua sorella minore: Ludovica Valli.

Le due non hanno mai nascosto di essere molto legate alla loro famiglia, ma molto raramente nei loro rispetti profili social, che utilizzano in maniera assidua a causa del loro lavoro, parlano l’una dell’altra o le si vedono insieme. Tant’è che i loro fan si sono subito insospettiti, auto convincendosi che abbiano litigato e rotto ogni rapporto. Loro, nonostante gli utenti della rete hanno chiesto più volte come mai non si mostrano insieme né tantomeno si menzionano, non hanno mai voluto sbilanciarsi sul loro rapporto e i fan hanno interpretato questo silenzio quasi come una conferma che non scorra buon sangue.

Per questo motivo, forse perché arrivata all’estremo, Beatrice Valli ha rotto il silenzio su sua sorella Ludovica, spiegando, dopo essersi raccontata a cuore aperto di recente, il motivo per cui non parla mai del loro rapporto.

Ludovica Valli: sua sorella Beatrice racconta tutta la verità sul loro rapporto

La sorella maggiore di Ludovica Valli ha spiegato che tra loro, nonostante in molti siano convinti dell’esatto contrario, non c’è alcun tipo di astio, ma che semplicemente preferisce tenere alcune cose private. Anche perché, con il passare del tempo, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha imparato che la gente vede il marcio ovunque e per questo motivo, onde evitare incomprensioni di qualsiasi tipo, preferisce non parlarne ma predilige concentrarsi su altri aspetti della sua vita su cui interagire con i suoi fedeli sostenitori.

“E’ vero, non parlo mai di mia sorella Ludovica“ ha esordito a bruciapelo Beatrice su Instagram, che è stata costretta a rimandare il matrimonio con Marco Fantini. “Ci tenete tanto a sapere il motivo della mia scelta? Ve lo spiego subito” ha proseguito. “Perché le persone giudicano vedendo il marcio in ogni cosa“ ha spiegato. “Si sentono il diritto di dover parlare di cose che non sanno e per questo motivo preferisco tenere alcune cose per me“ ha dichiarato.

“Voglio proteggere non solo quella che sono io ma anche tutta la mia famiglia” ha proseguito. “Ecco perché preferisco parlare poco della mia famiglia“ ha poi concluso, mettendo a tacere ogni possibile dissapore con sua sorella minore. “Non è perché sono una persona esposta a livello mediatico, devo raccontare o mostrare tutto quello che riguarda il mio privato” ha aggiunto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BEATRICE VALLI (@vallibeatrice)

Perché Beatrice e Ludovica Valli non parlano l’una dell’altra ora non è più un mistero, sperando che gli utenti della rete smettano di insinuare dubbi sul loro rapporto. Visto che più di un’occasione le ha criticate perché non pubblicano contenuti che le riguardano.