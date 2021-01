Scopri per ciascun segno dello zodiaco quali previsioni ha elaborato il nostro oroscopo di oggi, consigli e avvertimenti per esser pronte a tutto.

Che la settimana abbia inizio ma non prima di aver dato uno sguardo alle stelle, così da ricevere qualche prezioso consiglio da parte del nostro oroscopo.

Ogni segno dello zodiaco potrà trovare qua sotto suggerimenti e avvertimenti circa l’andamento di questo lunedì. Buona lettura!

Oroscopo di oggi Ariete, Toro, Gemelli

Il proseguitò di questa vita carica di limitazioni per qualcuno è un ostacolo per altri un’opportunità: a ciascuno segno il suo.

Oroscopo oggi Ariete

In amore sembra finalmente tornare il sereno, un equilibrio inatteso che forse proprio da questa convivenza forzata è stato aiutato.

Amore: 7

Lavoro: 8

Salute: 8

Oroscopo oggi Toro

Il desiderio di successo vi prende un po’ la mano: oggi è il momento di chiedervi se ne valga veramente la pena.

Amore: 8

Lavoro: 8

Salute: 7

Oroscopo oggi Gemelli

Oggi scalpitate un po’. Vi manca l’opportunità di uscire, far baldoria ma non preoccupatevi: è solo questione di un po’ di pazienza in più.

Amore: 8

Lavoro: 7

Salute: 8.

Oroscopo di oggi Cancro, Leone, Vergine

Un lunedì decisamente con la luna storta si apre per i prossimi tre segni dello zodiaco: ci vorrà tanto sangue freddo per superarlo.

Oroscopo oggi Cancro

Oggi piuttosto che concentrarvi sulla bellezza esteriore vi preoccupate di recuperare quella interiore: ci vuole tanta introspezione.

Amore: 8

Lavoro: 9

Salute: 8

Oroscopo oggi Leone

Oggi anche le chiacchiere tra amiche vi trovano un po’ indispettite, forse è il caso di trovare argomenti che sappiano appassionarvi.

Amore: 6

Lavoro: 6

Salute: 6.

Oroscopo oggi Vergine

In casa la tensione si fa palpabile e sembra che non ci siano persona che non si trasformi in perenne fonte di tensione.

Amore: 5

Lavoro: 6

Salute: 5

Oroscopo di oggi Bilancia, Scorpione, Sagittario

Una giornata di tensione oggi tra chi attende un messaggio, chi rivede le finanze e chi deve fare i conti con nuove conoscenze sospette.

Oroscopo oggi Bilancia

Una giornata di attesa si apre oggi per tutti voi e la tensione rischia di creare notevoli problemi, anche per la salute.

Amore: 9

Lavoro: 8

Salute: 5.

Oroscopo oggi Scorpione

Le finanze piangono ma non sentitevi in colpa: alcune spese che avete sostenuto erano a dir poco d’obbligo

Amore: 9

Lavoro: 6

Salute: 6

Oroscopo oggi Sagittario

Nuove conoscenze vi lasciano sospettose: non tutti sono come si presentano e voi questo lo sapete più che bene.

Amore: 6

Lavoro: 8

Salute: 6.

Oroscopo di oggi Capricorno, Acquario, Pesci

I prossimi tre segni rischia oggi di perdere di vista il vero obbiettivo: mi raccomando, rimanete concentrate.

Oroscopo oggi Capricorno

Per avere successo sul lavoro ricordate di rimaner focalizzati, bisogna sapere come ottimizzare tempo e energie.

Amore: 6

Lavoro: 10

Salute: 7.

Oroscopo oggi Acquario

Il nuovo amore pare partire veramente a gonfie vele ma non calpitate per la ciliegina sulla torta potreste dover portare pazienza.

Amore: 10

Lavoro: 8

Salute: 10

Oroscopo oggi Pesci

Una vera e propria crociata per tornare in forma rischia di farvi esagerare un po’ troppo: salute e bellezza spesso non vanno di pari passo

Amore: 5

Lavoro: 6

Salute: 5



Ricorda, l’oroscopo è un divertimento, un modo leggero per iniziare la giornata, non certo una scienza esatta sulla quale basare le proprie scelte di vita: siate sempre consapevoli di voi stesse e siate le registe di ogni vostra giornata.