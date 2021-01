Il meteo del 26 Gennaio 2021 assicura una bella giornata di sole su gran parte della penisola, con poca neve e temporali mattutini all’estremo settentrionale e meridionale della penisola.

Temperature ancora sotto lo zero in molte città italiane ma un quadro meteorologico per la maggior parte assolutamente positivo: le prossime ore in Italia saranno all’insegna del bel tempo e di cielo sereno.

Ancora forti i venti su tutti i mari che circondano la penisola: dopo diversi giorni in cui il vento ha soffiato da Sud – Sud Ovest, nelle prossime ore i venti arriveranno dai quadranti opposti, con venti di Maestrale e Tramontana abbastanza intensi, che porteranno mari mossi e molto mossi soprattutto al Sud.

Previsioni per il Nord Italia

Il Nord Italia godrà di bel tempo, cielo terso e soleggiato praticamente per tutto il giorno. Soltanto sulla provincia di Trento si attendono nevicate anche copiose nelle ore del mattino e del pomeriggio.

Qualche nuvola anche sull’alta Lombardia e in Val D’Aosta, in entrambi i casi però senza precipitazioni.

Le temperature saranno molto basse a Bolzano, dove si toccheranno i -9° di minima e 6° di massima. Sotto zero anche Aosta, con -5° di minima e soli 3° di massima. Trento sarà leggermente più calda, con -4° di minima e 7° di massima. Molto fredda anche Genova, che in genere presenta temperature medie più alte del resto del Nord Italia: il capoluogo ligure farà segnare 5° di minima e 9° di massima.

Previsioni per il Centro Italia e la Sardegna

Anche sul Centro Italia e sulla Sardegna il Sole splenderà in maniera stabile fin dalle prime ore del mattino per tutto il giorno, con pochissime velature soltanto sulla Sardegna occidentale.

Per quanto riguarda le temperature, molto fredda Firenze, con le minime ancora sotto zero: -1° di minima e 9° di massima. Più fredda naturalmente L’Aquila, con -4° di minima e 4° di massima. Molto più calda della media giornaliera delle regioni continentali è invece Roma, con 3° di minima e 10° di massima. Cagliari farà segnare invece 7° di minima e 13° di massima.

Previsioni per il Sud Italia e la Sicilia

Differentemente dal resto della penisola, secondo il meteo del 26 Gennaio 2021, il Sud Italia dovrà sopportare una giornata intensamente piovosa, con tempo molto variabile soprattutto nelle prime ore del giorno.

Le precipitazioni mattutine risparmieranno infatti solo la Campania, per concentrarsi sulle altre regioni meridionali e sulla Sicilia, dove sono attese manifestazioni temporalesche sulle coste nord orientali.

Fortunatamente nel corso del pomeriggio il sole tornerà a splendere su gran parte delle regioni meridionali, con la sole eccezione di qualche pioggia leggera sul Molise e sulla Calabria Centrale.

I temporali in Sicilia invece non cesseranno fino a sera, per interrompersi finalmente nel corso delle ore notturne..

Le temperature del Sud Italia saranno sotto lo zero solo a Campobasso, con -1° di minima e 5° di massima, e a Potenza, dove si registreranno -2° di minima e 5° di massima.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ⓇⓄⓈⒾⓉⒶ✨✨✨ (@rositacosta)

Nelle altre città temperature più o meno miti, con Napoli e Bari a 5° di minima e temperature massime tra i 10° e gli 11°. Ancora più alte le temperature a Palermo, con 10° di minima e 14° di massima.