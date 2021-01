By

Vuoi un bacio dalla dea bendata e vincere il montepremi tanto ambito che potrà garantirti una vita da sogno? Antonella Mosetti è pronta.

Aspetti il bacio fortunato della dea bendata che possa garantirti una splendida vita da sogno e tantissimi soldi in banca per fare quello che vuoi, quando vuoi e come vuoi tu? Allora vuoi tentare la fortuna con i numeri del lotto, superenalotto e million day?

Una vacanza da sogno a New York, un mese in crociera, una barca da fare invidia e milioni di euro in banca sono un po’ il sogno di tutti quelli che tentano la sorte. C’è sempre quindi qualcuno che cerca di indovinare i numeri fortunati che possono dare la vittoria assicurata.

Ma dove è possibile trovare questi numeri da giocare? Molte persone vogliono trovarli nella smorfia napoletana, altri invece si basano sul significato dei sogni o ancora chi per strada cerca numeri in ciò che vede in giro.

Tutti noi vogliamo un premio, vogliamo realizzare i nostri desideri e sappiamo che però per poterlo realizzare ci vorranno molteplici soldi e basi solide per poter costruire un qualcosa di perfetto.

E se i numeri te li fornisse la bellissima e “viperissima” Antonella Mosetti che proprio in questi giorni abbiamo visto scontrarsi con Federico Fashion Style a Live non è la d’Urso?

Antonella Mosetti pronta a darti tutti i numeri che ti servono

Oggi i numeri sono offerti da una delle showgirl ed opinioniste più peperine delle celebrità del piccolo schermo. Scopriamo che cosa ha da dirci la bellissima Antonella Mosetti.

Sulla base dei numeri che notiamo da queste caratteristiche, una volta rielaborati, vediamo i numeri che ci offre la “viperissima” bella di Roma, Antonella Mosetti:

1 (il primo metro di altezza oltre ai centimetri della stupenda donna le cui foto sui social hanno fatto innamorare uomini e donne. Una è anche la figlia che ha avuto dalla sua relazione con Alex Nuccetelli. Uno è un numero molto importante in questo conteggio perché 1 è anche il giorno in cui la donna è nata)

(il primo metro di altezza oltre ai centimetri della stupenda donna le cui foto sui social hanno fatto innamorare uomini e donne. Una è anche la figlia che ha avuto dalla sua relazione con Alex Nuccetelli. Uno è un numero molto importante in questo conteggio perché 1 è anche il giorno in cui la donna è nata) 5 (il leone è il quinto dei segni zodiacali ed è il segno sotto cui è nata la bellissima e tutto pepe showgirl)

(il leone è il quinto dei segni zodiacali ed è il segno sotto cui è nata la bellissima e tutto pepe showgirl) 6 (la prima cifra del numero altissimo di follower che la showgirl ha su Instagram e che la seguono assiduamente)

(la prima cifra del numero altissimo di follower che la showgirl ha su Instagram e che la seguono assiduamente) 8 (agosto è l’ottavo dei mesi dell’anno ed è il mese in cui è nata la sensualissima donna che abbiamo visto più volte a live non è la d’Urso)

(agosto è l’ottavo dei mesi dell’anno ed è il mese in cui è nata la sensualissima donna che abbiamo visto più volte a live non è la d’Urso) 19 (le prime due cifre dell’anno di nascita della splendida donna che è in televisione da tantissimi anni)

(le prime due cifre dell’anno di nascita della splendida donna che è in televisione da tantissimi anni) 45 (gli anni di età portati benissimo della splendida donna che tanto fa parlare di sé soprattutto sui social)

(gli anni di età portati benissimo della splendida donna che tanto fa parlare di sé soprattutto sui social) 53 (il peso della stupenda donna che sui social sfoggia in tutta la sua bellezza il proprio fisico mozzafiato)

(il peso della stupenda donna che sui social sfoggia in tutta la sua bellezza il proprio fisico mozzafiato) 71 (le ultime due cifre del numero di follower che su Instagram segue la bellissima donna che tanto ha fatto discutere durante la sua partecipazione assieme alla figlia Asia al GF Vip allora condotto da Ilary Blasi)

(le ultime due cifre del numero di follower che su Instagram segue la bellissima donna che tanto ha fatto discutere durante la sua partecipazione assieme alla figlia Asia al GF Vip allora condotto da Ilary Blasi) 74 (i centimetri di altezza oltre al metro di una delle opinioniste dei salotti televisivi più amata dal popolo del web)

(i centimetri di altezza oltre al metro di una delle opinioniste dei salotti televisivi più amata dal popolo del web) 75 (le ultime due cifre dell’anno di nascita della donna tutto pepe che abbiamo conosciuto negli anni 90 con la sua partecipazione a “Non è la Rai”)

Sulla base dei calcoli fatti sulla splendida donna e che sono stati forniti su base delle caratteristiche che la “viperissima” showgirl possiede passiamo ad elencare quali sono i numeri fortunati di Antonella Mosetti:

1 – 5 – 6 – 8 – 19 – 45 – 53 – 71 – 74 – 75

Che la fortuna possa assistervi e magari il bacio di questa splendida dea farvi realizzare i vostri sogni!