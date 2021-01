Il Chocomisù vegano, un dolce al cucchiaio davvero goloso, light e che vi stupirà per il suo gusto unico alla vaniglia. Perfetto per una pausa dolce senza attentare al punto vita.

Siete alla ricerca di un dolce da servire alle amiche per un tè o di una merenda golosa da proporre in famiglia? Il Chocomisù vegano è senza dubbio la ricetta giusta! Per tutti coloro non vogliono rinunciare ad una pausa dolce durante la giornata ma non vogliono nemmeno riempirsi di sensi di colpa riguardo la propria forma fisica.

Un dolce perfetto anche per i vegani e per chi è intollerante al lattosio. Cosa aspettate? Scoprite la ricetta che la bravissima food blogger healthydory_ ci ha regalato in anteprima!

Chocomisù vegano: gli ingredienti e la ricetta

Il Chocomisù vegano è un dolce davvero invitante, soprattutto per come lo presenta la sua creatrice:

“Un dolce al cucchiaio composto da fette biscottate inzuppate nel caffè, una setosa crema alla vaniglia e croccanti pezzetti di cioccolato fondente…

Il mio Chocomisù è adatto proprio a tutti!

Scoprilo con me…

–Leggero e salutare

-Vegano

–Senza lattosio

–Adattabile per senza glutine (utilizzando fette biscottate senza glutine)

–Facilissimo e velocissimo

Un cucchiaio tira l’altro…”

Gli ingredienti

“-4 fette biscottate integrali

-170 grammi di yogurt di soia alla vaniglia

-1 tazzina di latte di soia

-caffè caldo quando basta

-10 grammi di cioccolato fondente

-cacao amaro “

Il procedimento

“Per prima cosa ho preparato la crema alla vaniglia. In un montalatte elettrico ho scaldato e montato il latte di soia, fino ad ottenere una schiuma. Questa operazione non è obbligatoria, ma servirà a rendere ancora più spumosa la crema.

Ho immerso una fetta biscottata nel caffè caldo e l’ho disposta all’interno del vasetto. Ho aggiunto uno strato di crema e del cioccolato fondente tagliato a pezzetti. Procedere in questo modo.

Spolverare con cacao amaro e lasciare riposare in frigo per almeno 3 ore (meglio se per tutta la notte)”

Qualche consiglio:

“-Puoi sostituire lo yogurt di soia con yogurt greco alla vaniglia o al caffè

-Puoi bagnare le fette biscottate nel latte anziché nel caffè, oppure in entrambi!

-Puoi dolcificare il caffè

-Per una versione non vegana, puoi utilizzare dei biscotti secchi (tipo Oro Saiwa)”

TEMPO DI PREPARAZIONE: 5 MINUTI PORZIONE: 1

