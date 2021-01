Sei del segno zodiacale dell’Acquario? Scopri le dritte per essere felice.

Essere felici non è una cosa semplice come si pensa perché implica uno stato d’animo sereno ed eventi più o meno positivi che aiutino a godere di ciò che si ha.

Per certi versi, però, la felicità è anche qualcosa da imparare e da sperimentare in modi sempre diversi. Perché spesso anche se non ci si rende conto della cosa, si finisce con il mettersi i bastoni tra le ruote da soli. Accade tutte le volte che si attende il momento perfetto per sentirsi felice e avviene quando si pensa di non meritare attimi felici o ci si sente in qualche modo impauriti al pensiero di rilassarsi. Insomma, la felicità e la possibilità di provarla è qualcosa su cui è importante lavorare a fondo.

Al contempo, per viverla a pieno, può essere utile anche affidarsi alle stelle e all’influenza che hanno su ognuno di noi. E visto che siamo nel mese del segno zodiacale dell’Acquario, oggi proveremo a capire cosa devono fare i nativi del segno per essere felici.

Come essere felice sei sei dell’Acquario

Come persona nata sotto il segno zodiacale dell’Acquario, sei riservata per natura e bisognosa di ritagliarti i tuoi spazi. Indipendente ed in grado di provvedere a te in tutto e per tutto, hai una grande fiducia nelle tue capacità e ciò ti porta spesso ad ignorare i consigli di chi ti sta intorno. Cosa che fai naturalmente anche con giudizi altrui.

Questo tuo modo di fare, però, a volte può portarti a sentire in qualche modo vuota e anche se non si tratta di una cosa che capita spesso, quando avviene finisce con il metterti di cattivo umore o con il farti sentire fuori asse. Un problema che potresti risolvere semplicemente imparando a lavorare su te stessa e cercando di capire cosa effettivamente ti fa star male e necessiti quindi di modificare.

Una modalità che sotto certi aspetti potrebbe farti star male ma che per molti altri potrebbe mostrarti come vivere al meglio la tua vita. Scopriamo quindi quali sono i cinque passi che dovresti compiere per raggiungere la felicità.

Essere meno chiusa. Spesso i tuoi modi di fare ti portano a chiuderti in te stessa. Ciò avviene perché ti piace godere della tua tranquillità e dei tuoi spazi e perché, diciamocelo, di base sei una che sta bene anche da sola. Questo modo di fare, però, alle volte finisce davvero con l’isolarti dagli altri. Cosa che sogni tanto finisce con il diventare pesante gravando sulla tua serenità. Imparare ad aprirti di più verso il mondo e mostrarti più disponibile con conoscenti e amici potrebbe fare la differenza. E portarti verso esperienze in grado di farti evolvere in modo diverso. Un modo che anche se adesso lo credi impossibile potrebbe portarti alla felicità.

Considerare di più chi hai accanto. Tu sei una persona sicura di te e questa è una cosa bellissima. A volte, però, questo tuo modo di essere può portare a dei fraintendimenti. Se gli altri fanno delle osservazioni sul tuo modo di essere, ascoltarle e prenderle in considerazione potrebbe fatti apparire più aperta e disponibile nei loro confronti. Una reazione che sarebbe sicuramente apprezzata e che non ti farebbe apparire presuntuosa. E tutto portando dei grandi benefici nei tuoi rapporti interpersonali. Quelli che, anche se ogni tanto reputi pesanti e difficili da gestire, possono portarti anche diversi momento di gioia.

Lottare di più. È vero, vivere in modo confortevole è per te un imperativo. Ogni tanto, però, dovresti lottare di più per le cause in cui credi. Cercare di evitare i problemi semplicemente girandoti dall’altra parte non è infatti qualcosa di conveniente. Anzi, a volte può rigirartisi contro in modi inattesi. I problemi andrebbero sempre affrontati. E allo stesso tempo dovresti impegnarti per le cose a cui tieni davvero. Certo, ogni tanto ti troverai a faticare più di quanto vorresti. Ma la soddisfazione che ne avresti in cambio ti farebbe sentire come nuova e più che mai soddisfatta e fiera di te.

Darti delle scadenze. Se hai dei progetti che stai seguendo da tempo è il caso di non attendere di vedere come si evolvono ma di dar loro una scadenza. Un termine preciso entro il quale dovrebbero portarti a dei risultati. Solo così, infatti, potrai essere certa di portare a termine ciò che hai iniziato e di farlo in tempo utile. Quello che ti serve per non perdere per strada vere e proprie occasioni che potrebbero anche non ripetersi. Certo, è un modo di fare parecchio estraneo da quello a cui sei abituata. Ma può fare la differenza in modo importante. Motivo per cui è necessario sforzarsi di lavorarci su.

Esternare quello che provi. Anche se chi ti conosce bene sa come capire ciò che non riesci ad esternare, sforzarti di farlo a volte è la cosa migliore da fare. Anche amici e parenti (così come eventuali partner) hanno infatti bisogno di sentirsi importanti per te. E l’unico modo per raggiungere questo obiettivo è quello di dar loro qualche piccola gratificazione ogni tanto. Ok, si tratta di qualcosa che non sai fare ma impegnandoti vedrai che poco alla volta riuscirai ad ottenere dei cambiamenti in positivo. Dopotutto chi ti vuole bene non si aspetta miracoli ma solo un piccolo gesto da parte tua. Cosa per la quale sarai ripagata ampiamente ed in modo più che positivo.

Seguire questi semplici step ti aiuterà ad essere te stessa in modo più completo e più vero. E ciò, poco alla volta, ti aiuterà a vivere una vita più rilassata. Cosa che porterà da se tanta felicità in più rispetto a quella che sei solita provare. Un tentativo che vale la pena di fare. Non solo per il benessere di chi ti sta intorno ma anche e sopratutto per il tuo. Cosa, cui dopotutto aspiri da sempre.

Ricordiamo che l’oroscopo è un modo divertente per mettersi in gioco. E che, pertanto, non va preso come qualcosa su cui basare le proprie scelte di vita. Gli unici artefici del nostro destino, infatti, siamo solo noi.