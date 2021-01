Test: riesci a vedere l’intruso in mezzo alle pecore? Chi é?

La nuova challenge che sta mettendo alla prova le capacità di osservazione degli utenti del web chiede di trovare un intruso in un secondo.

Ecco un nuovo rompicapo che rivelerà la tua capacità di focalizzarti sul dettaglio. In questa immagine in realtà non ci sono solo pecore come potrebbe sembrare. Hai solo un minuto per scovare il pulcino.

Test: trova il pulcino tra le pecore in un minuto

Ecco il rompicapo che sta appassionando gli utenti del web. Questa illusione ottica richiede tutta la tua attenzione. Resta concentrato sull’immagine se vuoi trovare il pulcino, in pochissimi sono riusciti a trovare il pulcino in un solo secondo.

Questo tipo di esercizio è quanto di meglio tu possa fare per tenere allenato il tuo cervello. Divertendosi il tuo muscolo intellettivo, metaforicamente parlando, potenzierà le sue abilità di osservazione e concentrazione. La concentrazione è la chiave del successo. Riuscire a restare concentrati ci rende più efficienti a lavoro così come sui banchi di scuola. Inoltre potenziare le nostre capacità di osservazione, ci rende abili nel notare tutto ciò che fa parte del nostro ambiente circostante, anche ciò che agli occhi degli altri può sembrare un dettaglio impercettibile.

Ed ecco la sfida del giorno, trovare il pulcino. In questa immagine disordinata in bianco e nero ci sono molte pecore che su un prato fiorito che saltano disordinatamente un recinto. Solo se riuscirai ad aguzzare la tua vista potrai notare il piccolo pulcino.

Ti diamo un indizio utile: per trovare il pulcino concentrati sul manto lanoso delle pecore.

Se siete riusciti a trovare la soluzione in un secondo siete dei veri geni, complimenti avete uno spirito di osservazione invidiabile.

Se siete riusciti a trovare il pulcino ma ci è voluto più di un secondo, siete bravi ma un pò di allenamento in più non guasterebbe.

Non avete ancora trovato il pulcino? Focalizzatevi sulla parte destra dell’immagine.

Il pulcino si trova qui:

Di seguito il post su pubblicato su Facebook, dove troverai la soluzione.