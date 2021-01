Scontro social tra Luca Bizzarri e Red Ronnie: cos’è successo?

Luca Bizzarri contro Red Ronnie su SanPa: “Tu non sai cos’ho passato”. Scambio di Tweet accesi tra il conduttore e il critico musicale.

Su Netflix, la piattaforma di streaming più conosciuta al mondo è approdata una nuova serie TV, SanPa – Luci e Tenebre di San Patrignano.

La docu-serie è una produzione originale della piattaforma che ha destato non poco scalpore e polemiche, riaccendendo una miccia tenuta abbada per molto tempo.

La serie infatti indaga una comunità di recupero per ex tossicodipendenti con metodo non prettamente ortodossi. Tra la bufera social molti personaggi pubblici quali appunto Luca Bizzarri e Red Ronnie i quali si sono scambiati a colpi di Tweet insulti e polemiche. Ecco cos’è successo.

La ricostruzione dei fatti: cos’è successo?

Se tu sapessi di cosa stai parlando e cosa ho passato io, caro il mio imbecille, ti vergogneresti come un cane. Tu e il cretino che ha messo il like. — Luca Bizzarri (@LucaBizzarri) January 13, 2021

Tra Red Ronnie e Luca Bizzarri sembra infatti essere scoppiata una lite a colpi di tweet in seguito alle diverse opinioni espresse in merito a San Patrignano.

Red Ronniee risponde a Bizzarri con un tweet, dicendogli: “Luca, mi dispiace che tu parli di qualcosa senza conoscere l’argomento, senza mai esserci stato e magari senza aver mai visto un ragazzo a rota o genitori disperati. Non credo tu difenda la serie per ingraziarti Netflix. […] Ne hai vista qualcuna raccontata dalla serie su Netflix? No, nessuna. Solo negatività. Eppure sono migliaia.“

Al tweet l’attore e comico ha ribattutto con toni più accesi: “Non solo negatività, e ti ripeto: attento a giudicare chi non conosci. Perché faresti un’altra figura poco intelligente“. Tuttavia Red Ronnie non ha mollato la presa e ha rincarato la dose: “Strano Luca, non ti ho mai visto a San Patrignano. Né a parlare con i ragazzi o Vincenzo prima e Andrea poi o con genitori di tossici. Però sai che SanPa ha fatto un’analisi giusta. Per quanto riguarda Cantelli è vivo solo grazie a San Patrignano, altrimenti sarebbe morto da anni“.

Luca Bizzarri ha risposto ancora una volta: “Se tu sapessi di cosa stai parlando e cosa ho passato io, caro il mio imbecille, ti vergogneresti come un cane“. Arrivati a questo punto Red Ronnie ha deciso di tagliare corto: “Se offendi e mi dai dell’imbecille passo e chiudo. Buona vita“. L’ultima parola però rimane comunque nelle mani di Bizzari: “Del cretino, e se ti incontro te lo dico in faccia, che di me e di cosa ho passato non sai una sega e ridi alle battutine dei tuoi fan. Idiota. Non so se sono stato chiaro“.